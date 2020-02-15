تكنولوجيا: تسريبات جديدة حول هاتف iQOO 3 5G قبل الإعلان الرسمي في 25 من فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعلن علامة iQOO التجارية التابعة لشركة Vivo يوم 25 من فبراير عن هاتف iQOO 3 5G، ولقد رصد الهاتف في AnTuTu اليوم بعد أن سجل 597583 نقطة في إختبارات الآداء.

أعتمد هاتف iQOO 3 5G في Geekbench خلال الأسبوع الماضي، ومن جديد رصد الهاتف في AnTuTu إستعداداً للإعلان الرسمي قبل نهاية الشهر الجاري.

ولقد إستعرضت تسريبات AnTuTu بعض من مواصفات هاتف iQOO 3 5G، الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 865، مع كاميرة خلفية رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يدعم التخزين في سعة UFS 3.1.

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كما أكد ملصق إعلاني من شركة iQOO على أن الهاتف يدعم معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، كما يدعم أيضاً تقنية Wi-Fi 6.

وفي فيديو تشويقي نشر من الشركة على شبكة اليوتيوب، كشف عن بعض المواصفات الأخرى لهاتف iQOO 3 5G، حيث يضم بطارية بقدرة 4440 mAh مع شاحن Flash Super بتقنية الشحن السريع بقدرة 55W، لدعم شحن الهاتف بنسبة 50% في 15 دقيقة فقط.

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