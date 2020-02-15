جوجل تخطط لإطلاق خدمة منافسة لـ +Apple News، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - تقدم كل من جوجل وآبل حاليًا منصات للأخبار تحمل الأسماء Google News و Apple News. ومع ذلك، في العام 2019، قامت شركة آبل بإطلاق نسخة مدفوعة من خدمة الأخبار الخاصة بها تُدعى +Apple News، وهي الخدمة التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من الصحف والمجلات على الإنترنت مقابل 9.99 دولار أمريكي في الشهر.

الآن، وفقا لتقرير جديد صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فيبدو أن شركة جوجل تخطط لشيء مماثل أيضًا. يشير التقرير إلى أن شركة جوجل كانت تجري محادثات مع مختلف الناشرين ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضًا في مناطق أخرى مثل فرنسا وأجزاء أخرى من أوروبا، حيث يحاولون الوصول إلى نوع من إتفاقية الترخيص.

عقب التقرير، أصدر نائب رئيس قسم الأخبار في شركة جوجل، السيد Richard Gingras بيانًا يؤكد فيه ذلك إلى حد ما بحيث صرح بالقول : ” نريد مساعدة الناس على إيجاد الصحافة الجيدة. من المهم أن تسود الديمقراطية والمساعدة في دعم صناعة الأخبار المستدامة. نحن مهتمون بهذا الأمر ونتحدث مع الشركاء ونبحث عن طرق أكثر لتوسيع نطاق عملنا المستمر مع الناشرين، بناءً على برامج مثل مبادرتنا Google News Initiative “.

من غير الواضح ما إذا كان هذا المنتج النهائي سيكون مشابهًا لـ +Apple News حيث يدفع العملاء إشتراكًا شهريًا أو ما إذا كانت جوجل ستدفع ترخيصًا للشركاء مقابل هذا المحتوى ولكن ستتيح الوصول إليه بحرية حتى يتمكن المزيد من المستخدمين من قراءته، مع الإستفادة من قاعدة بيانات المستخدمين الخاصة بها لبيع الإعلانات.