تقرير جديد يكشف عن إحتمال قدوم جهاز Playstation 5 بسعر أعلى من المتوقع بسبب غلاء المكونات

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما ينتظر الجميع أن تقوم شركة Sony بإطلاق جهاز Playstation 5، فيبدو أن الشركة تُكافح من أجل إيجاد سعر ملائم لجهاز Playstation 5 بسبب غلاء المكونات، على الأقل وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء بلومبورج.

وبالنسبة لجهاز Playstation 4، فقد قامت شركة Sony بإطلاقه مقابل 399 دولار أمريكي، في حين أصبح من الممكن الحصول على جهاز Playstation 5 Pro مقابل أقل من 400 دولار أمريكي. وعلى الرغم من أننا نعتبر المواصفات المحتملة لجهاز Playstation 5 أفضل بكثير من تلك الموجودة في جهاز Playstation 4، فإن السعر الرسمي للجهاز يمكن أن يؤثر على الطلب، فقد تردد الآن أن سعر جهاز Playstation 5 سيبلغ حوالي 470 دولار أمريكي.

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ذكر بعض الأشخاص الذين شاركوا التفاصيل مع وكالة الأنباء Bloomberg أيضًا أن شركة Sony ستنتظر فترة أطول قليلاً لتحديد السعر المناسب لجهاز Playstation 5 مع أقل نسبة أرباح.

ووفقا للتقرير، فيبدو أن شركة Sony تجد مشكلة في إيجاد رقاقات DRAM و NAND والتي تحظى بطلب كبير جدًا من الشركات المصنعة للهواتف الذكية. وكما يمكنك أن تتوقع، فقد رفضت شركة Sony الرد على تقرير Bloomberg، ولكن هذه الأنباء لن تكون بالتأكيد سارة للاعبين الذين ينتظرون أن يتم تسعير جهاز Playstation 5 بنفس سعر Playstation 4.

ربما لن يكون الأمر مشكلة بالنسبة للمستهلكين ولكن إذا تمكنت مايكروسوفت من تحسين أدائها على مستوى الأسعار، فستكون هذه مشكلة بالنسبة لشركة Sony. ماذا تعتقد؟