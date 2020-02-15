تكنولوجيا: شركة الفيس بوك تجلب نمط الثيم المظلم لتطبيق Facebook Lite على منصة الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة الفيس بوك في دفع تحديث جديد لتطبيق Facebook Lite تقدم من خلاله نمط الثيم المظلم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

تتجه العديد من التطبيقات لدعم المستخدمين بميزة نمط الثيم المظلم في واجهة التطبيقات، واليوم ينضم تطبيق Facebook Lite إلى التطبيقات التي تقدم هذه الميزة، بعد أن رصدت الميزة بالفعل لدى مجموعة من المستخدمين في الإصدار 181 من التطبيق.

قدمت شركة الفيس بوك خلال الفترة الماضية نمط الثيم المظلم لمستخدمي تطبيق الواتس اب، ومن جديد تقدم الفيس بوك نمط الثيم المظلم لتطبيق Facebook Lite قبل أن تتوفر الميزة للتطبيق الرئيسي، حيث مازالت الميزة في مرحلة تجريبية حتى الآن.

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وتتوفر ميزة نمط الثيم المظلم الآن لمستخدمي Facebook Lite في الأسواق العالمية، لتنضم إلى مميزات التطبيق الذي يعد الأفضل لدعم المستخدمين في المناطق ذات الإتصالات البطيئة بشبكة الإنترنت، حيث يقدم تجربة بآداء سريع وسلس، كما يشغل التطبيق سعة أصغر على الهواتف الذكية مقارنة بالتطبيق الأصلي.

ولقد رصد نمط الثيم المظلم في تحديث 181 من تطبيق Facebook Lite لدى بعض المستخدمين، بينما بدأت اليوم الميزة في التوسع لدى الكثير من مستخدمي التطبيق في الإصدار رقم 186، كما سيتاح للمستخدمين الإشتراك في البرنامج التجريبي لإختبار المميزات الجديدة في التطبيق عبر جوجل بلاي.

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