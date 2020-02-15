تكنولوجيا: تطبيق Ring يدعم قريباً تحديد البيانات التي يتم مشاركتها مع جوجل والفيس بوك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات جديدة على خطط مطوري تطبيق Ring لتعزيز معايير حماية وخصوصية المستخدمين قريباً، وذلك من خلال تحديد البيانات التي يتم مشاركتها مع التطبيقات الخارجية مثل الفيس بوك وجوجل على سبيل المثال.

واجهت شركة Ring التابعة لأمازون الكثير من الإنتقادات في الفترة الأخيرة، نتيجة لرصد مشاركة بيانات من حسابات المستخدمين مع جهات خارجية، كما يعمل التطبيق على تتبع المعلومات الخاصة بالمستخدمين من خلال الهواتف الذكية بعد تثبيت تطبيق Ring، وتشمل هذه الجهات كلاً من جوجل والفيس بوك وأيضاً MixPanel و AppsFlyer.

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وقد صرح متحدث من علامة Ring التجارية لشبكة CBS، أن تطبيق Ring سيدعم قريباً إلغاء بعض تصاريح مشاركة البيانات مع الجهات الخارجية، لذا يمكن للمستخدم التحكم في البيانات التي يتم مشاركتها.

من جانب أخر تعمل أغلب التطبيقات على تنبيه المستخدم عند بدء مشاركة البيانات مع جهات خارجية بغرض تحليل بعض البيانات لتحسين تجربة المستخدم، بينما يتم مشاركة بعض البيانات دون الرجوع للمستخدم في البداية، والتي يأتي من بينها بيانات الموقع الخاصة بالمستخدم والتي يمكن الوصول إليها عبر هاتف المستخدم، كما تعمل تطبيقات أخرى على تسجيل شاشة الهاتف بشكل كامل.

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