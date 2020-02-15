عملية تفكيك الهاتف Galaxy Z Flip تشير إلى أنه لا يزال قابلاً للإصلاح

فاطمة أيت طالب - دبي - Galaxy Z Flip هو ثاني هاتف قابل للطي من شركة سامسونج بعد Galaxy Fold، وهو متوفر في المتاجر منذ يوم أمس. لم يستغرق الأمر طويلاً حتى تمكن أحد الأشخاص من الحصول على وحدة من هذا الهاتف ووضعها على الطاولة من أجل تفكيكها. وعلى ذكر ذلك، فنحن هنا مع فيديو يستعرض لنا عملية تفكيك شاملة للهاتف Galaxy Z Flip من قناة PBKreviews.

في الفيديو، نرى عملية التفكيك المعتادة المتمثلة في إزالة الطبقة الزجاجية الواقية الخلفية بعد تسخينها. هذا يتيح الوصول إلى المكونات الداخلية للهاتف بما في ذلك اللوحة الأم. بعد القيام بهذه الخطوات، تم إيجاد بطاريتين منفصلتين، واحدة أصغر في الأعلى، وأخرى كبيرة في النصف السفلي.

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فقط بعد إلغاء توصيل عدد من الموصلات وإزالة البطاريات، يمكنك إستبدال الشاشة، ولكن الأمر يتطلب بعض العمل في الأمام أيضًا. تحتاج إلى إزالة الإطار البلاستيكي الذي يغطي محيط الشاشة. هذا يتطلب بعض الحرارة ومزيد من المهارة والتجربة. يمكن للشاشة المغطاة بطبقة UTG الخروج.

بينما عملية إستبدال الشاشة تعتبر طويلة وتتطلب العديد من الخطوات، فإنه من المشجع أن نرى بأن هذه هي قناة اليوتيوب الثانية التي تقوم بإجراء نفس العملية ولا يزال الهاتف يعمل في النهاية. في هذه الأثناء، يبدو إستبدال البطاريات أو منفذ USB أمرًا سهلاً ولا يختلف كثيرًا عن باقي الهواتف الذكية الحالية. في الحقيقة، هذا يجعلنا نتساءل عن التقييم الذي سيحصل عليه الهاتف Galaxy Z Flip عندما يتم تفكيكه من قبل فريق iFixit مع العلم بأن هذا الأخير منح التقييم 1 من أصل 10 في مؤشر الإصلاح للهاتف Motorola Razr 2019 مما يعني أنه من المستحيل إصلاح هذا الأخير بنفسك.