Realme تؤكد لنا قدوم Realme X50 Pro 5G مع شاشة 90Hz Super AMOLED

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Realme بالإعلان عن هاتفها الرائد المقبل Realme X50 Pro 5G بعد أقل من أسبوعين من الآن من خلال حدث عبر الإنترنت بعدما تقرر إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 حيث كان من المقرر في الأصل أن يتم الكشف عن الهاتف. حملة التشويق للهاتف Realme X50 Pro 5G لا تزال متواصلة، وأخر إعلان تشويقي من شركة Realme يكشف لنا أن الهاتف Realme X50 Pro 5G سيضم شاشة Super AMOLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz من أجل التصفح السلس والإستمتاع بالتفاصيل على الشاشة.

من المتوقع وصول الهاتف Realme X50 Pro 5G مع المعالج Snapdragon 865 وأن يكون أول هاتف 5G من الشركة يتم بيعه على الصعيد العالمي. وكما تأكد في وقت سابق، فهذا الهاتف سيدعم أيضًا الشحن السريع بقوة 65W.

من المتوقع أن يتبنى الهاتف Realme X50 Pro 5G القادم نفس أبعاد وتصميم الهاتف Realme 50 الحالي بحيث سيضم بدوره ثقبًا عريضًا في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة، وأربع كاميرات أخرى في الواجهة الخلفية.

وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم بالفعل رصد الهاتف Realme X50 Pro 5G في وقت سابق من هذا العام على منصة إختبارات الأداء AnTuTU، وهي المنصة التي حقق فيها 574985 نقطة بفضل مواصفاته التقنية المتقدمة. وسيعمل الهاتف أيضًا بنظام Android 10 وبواجهة Realme UI.

