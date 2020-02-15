أسرع طريقة لتغيير كلمة السر الخاصة بشبكة الراوتر

كتب: ضياء السقا

أصبح الإنترنت متواجدا في كل بيت، حيث ازداد مؤخرا انتشار الراوتر، الذي يدعم خدمة "الواي فاي" الذي يقوم بتوزيع شبكة الإنترنت على المتصلين به.

وقد يرغب البعض في تغيير كلمة المرور الشبكة، كإجراء تأميني من حين لأخر، منعا لاختراق الشبكة عن طريق الهاكرز.

وفيما يلي نستعرض خطوات تغيير كلمة السر من خلال إعدادات الراوتر.

** تسجيل الدخول الى صفحة 192.168.1.1

تقوم بتوصيل الكمبيوتر الخاص بك بالراوتر عن طريق كابل الإنترنت أو بالواي فاي.

تقوم بفتح المتصفح الخاص بك وكتابة 192.168.1.1 في الأعلى ثم اضغط enter.

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بعد ذلك سوف تقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بصفحة البداية للراوتر، وغالبا تكون كلمة admin.

بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر، سينقلك إلى صفحة الراوتر الرئيسية التي تستطيع منها التحكم في كافة إعدادات الراوتر.

بعد ذلك يمكنك أن تقوم بتغير كلمة السر الخاصة بالواي فاي عن طريق الدخول على Network ثم على WLAN ثم على Security ثم نقوم بكتابة كلمة السر الجديدة في خانة WPA Passhprase كما في الصورة التالية:

وفي النهاية تقوم بالضغط على submit الموجودة أسفل الصفحة.