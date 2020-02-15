لينوفو تشوق لهاتف ألعاب لم يسبق له مثيل

نشرت شركة لينوفو الصينية صورًا تشويقيةً على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo لهاتف جديد سيكون موجهًا لعشاق الألعاب بأداء قوي جدًا.

وكان يُشاع في السابق أن الشركة الصينية تعتزم الدخول في سوق الهواتف الذكية المعروفة باسم (هواتف الألعاب) التي تأتي – إلى جانب أقوى المواصفات القوية في السوق – ببعض المزايا الأخرى التي تؤهلها لتشغيل ألعاب الفيديو التي لا تستطيع الهواتف الأخرى تشغيلها.

وبحسب الصور التي نشرتها لينوفو على موقع (ويبو)، فإن هاتفها الذكي المرتقب حقق مجموع 600,000 على مؤشر الأداء المعروف AnTuTu، وإن صح المجموع، فسيحقق الهاتف رقمًا قياسيًا جديدًا.

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وفي صورة أخرى، ذكرت الشركة عبارة (لتستمر اللعبة) Game On، ما يعني أن الهاتف سيكون موجهًا لعشاق الألعاب، وذلك بالنظر إلى المجموع الذي حصل عليه على مؤشر AnTuTu ما يعني أن مواصفات ستكون قويةً للغاية، بما في ذلك المعالج الذي أكدت الشركة في صورة أنه سيكون معالج شركة كوالكوم الأحدث (سنابدراجون 865) مع مودم لدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

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ويُتوقع أن يُطرح الهاتف باسم (لينوفو ليجن) Lenovo Legion ليتماشى مع العلامة التجارية الخاصة بحواسيب لينوفو الموجهة لعشاق الألعاب، وذلك على غرار ما فعلته منافستها أسوس التي أطلقت هاتف الألعاب التابع لها تحت العلامة التجارية (جمهورية اللاعبين) Republic of Gamers أو ROG.