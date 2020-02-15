Lenovo تشوق لقدوم هاتف ألعاب حقق أكثر من 600 آلف نقطة على منصة إختبارات الأداء AnTuTu

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك شائعات حول إحتمال إنضمام شركة Lenovo إلى سوق الهواتف الذكية المصممة للاعبين، واليوم كشفت لنا بعض الإعلانات التشويقية أننا نقترب من موعد إطلاق هاتف الألعاب القادم من الشركة. هذا الهاتف الجديد كان محورًا لسلسلة من المنشورات على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وهي المنشورات التي كشفت لنا أن هذا الهاتف بلغ أكثر من 600 آلف نقطة في منصة إختبارات الأداء AnTuTu، وهو رقم قياسي جديد.

نعتقد أن هذا هاتف ذكي للألعاب وليس هاتفًا رائدًا عاديًا بسبب تواجد شعار ” Game On “. نحن نتوقع أيضًا الكثير من التعزيزات للعتاد بحيث يؤدي الجهاز أداءً جيدًا تحت الضغط، وبالتالي تحقيق نتيجة غير مسبوقة على منصة إختبارات الأداء AnTuTu. بالأمس، أكدت لنا شركة Lenovo أن هذا الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ومودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G.

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من المتوقع أن يصل الهاتف مع العلامة التجارية ” Lenovo Legion “، وهو ما يتماشى مع ما فعلته شركة Asus مع قسم الألعاب الخاص بها من خلال توسيع العلامة التجارية ” Republic Of Gamers ” إلى عالم الهواتف الذكية.