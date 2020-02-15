الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo A31 مع شاشة بحجم 6.5 إنش، وبطارية بسعة 4230mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Oppo للتو بإزاحة الستار رسميًا عن العضو الأحدث في سلسلة هواتفها الذكية المتوسطة، والعضو الأحدث المعني هنا هو Oppo A31. قامت شركة Oppo بالكشف عن هذا الهاتف في أندونيسيا بهدف تعزيز تواجدها في سوق الهواتف المتوسطة وتعزيز حصتها السوقية كذلك في المنطقة. وعلى الرغم من أنه تم الإعلان عن هذا الهاتف في إندونيسيا، فهو سيصل على الأرجح إلى المزيد من المناطق حول العالم في قادم الأسابيع والأشهر.

الهاتف Oppo A31 الجديد يضم شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، ويضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P35، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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الهاتف Oppo A31 الجديد يضم كذلك ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل كذلك للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Oppo A31 الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4230mAh تدعم الشحن من خلال منفذ MicroUSB، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6.1، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويدعم البلوتوث 5.0. عمومًا، الهاتف Oppo A31 سيكون متوفرًا باللونين الأسود والأبيض المتدرج للأخضر، وسيكلف ما يُعادل 190 دولار أمريكي عندما يتم عرضه للبيع. ولحد الآن، ليست هناك أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي.