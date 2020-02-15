ذروة الموجة السيئة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد، أن يشهد الأحد، طقسا معتدلا نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح معتدلة، بالقاهرة الكبري، فيما يشهد الوجه البحرى، طقسًا مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا معتدلاً نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، السبت، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 10

أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13

موجة سيئة جديدة

وكانت هيئة الأرصاد قد أعلنت عن تعرض البلاد لموجة عدم استقرار جديدة من السبت وحتى الأربعاء، يتخللها انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار.

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وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اعتبارا من السبت، حيث تسقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

الأحد ذروة الموجة

وأضافت الأرصاد، أنه اعتبارا من الأحد تزيد كمية الأمطار لتكون من متوسطة الشدة لغزيرة وتمتد إلى مناطق من سيناء ومدن القناة، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء.

وأكدت الهيئة أنه سيصاحب ذلك انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 ل 4 درجات لتعود لأقل من معدلاتها الطبيعية، كما تنشط الرياح يوم الأحد على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الاحمر والمتوسط.

وعن القاهرة الكبرى فيتوقع خلال هذه الفترة، اعتبارا من الأحد أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات وتسقط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة ويستمر ذلك حتى الأربعاء المقبل وتنشط الرياح يوم الأحد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

وناشدت هيئة الأرصاد الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.