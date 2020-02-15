لتتابع برامجك بلا انقطاع.. جهاز تحكم جديد بسماعات من سوني

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 فبراير 2020 01:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 فبراير 2020 01:14 مساءً - مشاركة

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أطلقت شركة سوني مؤخرا، جهاز تحكم عن بعد، (ريموت كونترول) من طراز SRS-LSR200، تمكن من لفت الأنظار بإضافة بسيطة وضعتها الشركة؛ سماعتان ستمكنانك من اصطحابه خلال ذهابك إلى مكان آخر في المنزل، لتستمر في متابعة برامجك المفضلة.

وتم تزويد السماعة المرفقة بجهاز التحكم، ببطارية قادرة على العمل لمدة تصل إلى 13 ساعة، في حال تم شحنها بشكل كامل.

وصُمم الجهاز الجديد ليأخذه المستخدم معه في حال اضطر لمغادرة غرفة التلفاز المطبخ مثلا، أو لقضاء حاجة ما. وهو فعال كذلك لمن يريدون مشاهدة أي برامج دون إزعاج المحيط بصوت التلفاز.

ويعمل جهاز SRS-LSR200 بسماعتي ستيريو 2W، وهو مزود بوحدة “الصوت الواضح”، التي تم ضبطها بحسب ترددات الصوت البشري المختلفة.

ويتم شحن الجهاز الجديد بشكل كامل من الصفر عن طريق قاعدة شحن يتم تثبيتها على التلفاز، خلال مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات.

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وستتيح سوني للمستخدم الاستفادة من جهاز التحكم، حتى لو كان يتملك تلفازا من مصنّع آخر غيرها.

ويتم التواصل ما بين الجهاز والتلفاز عن طريق شبكة لا سلكية بتردد 2.4 غيغا هيرتز، ويمكنه العمل بالتزامن مع جهاز التلفاز.

ويزن جهاز التحكم 630 غراما، وهو مزود بقاعدة لتوصيل سماعات الرأس به.

ويتوقع أن يتم طرح الجهاز الجديد بتاريخ 22 فبراير في الأسواق اليابانية، بسعر يقارب 180 دولار أميركي.