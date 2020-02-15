تكنولوجيا: إعلان تشويقي لهاتف ألعاب من لينوفو سجل 600000 نقطة في إختبارات AnTuTu

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة لينوفو إعلانات تشويقية جديدة لهاتفها المخصص للألعاب المقرر إطلاقه قريباً، والذي يضم معالج Snapdragon 865، والذي سجل 600000 نقطة في إختبارات آداء AnTuTu.
تستعد شركة لينوفو لإطلاق إصدار جديد لسوق الهواتف المخصصة للألعاب، ولقد أكدت الشركة على خططها من خلال إعلانات نشرت على Weibo مؤخراً.
ولقد سجل هاتف لينوفو المخصص للألعاب المرتقب رقم قياسي جديد في الآداء في إختبارات AnTuTu، كما جاءت عبارة “Game On” في الإعلان التشويقي لتؤكد على أن هذا الإصدار مخصص للألعاب.
أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف مجموعة أخرى من التكوينات التي تعمل على تعزيز تجربة الألعاب في الهاتف بأفضل آداء، وذلك وفقاً لنتائج إختبارات AnTuTu.
ومن المقرر أن يضم هاتف Lenovo معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 865 مع مودم لدعم الإتصال بشبكات 5G، كما تشير بعض التوقعات إلى أن هذا الإصدار ينطلق للأسواق بعلامة Lenovo Legion التجارية، لتكون العلامة التجارية المميزة لهواتف الألعاب من لينوفو.
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