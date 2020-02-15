آبل ستقوم بتصميم هوائيات 5G الخاصة بها من أجل هواتف iPhone 5G القادمة، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن شبكات الجيل الخامس 5G غير متوفرة بعد في العديد من المناطق حول العالم، إلا أن هذه التكنولوجيا ستكون بلا شك واحدة من أكبر الميزات التي ستستفيد منها الشركات المُصنعة للهواتف الذكية الكبرى هذا العام. آبل هي واحدة من تلك الشركات، فهناك العديد من التقارير التي تفيد بأن شركة آبل ستقوم بإطلاق أكثر من هاتف ذكي يدعم تكنولوجيا 5G هذا العام.

وفقا لتقرير صادر عن موقع Fast Company، قد لا تختار شركة آبل إستخدام الهوائي QTM 525 mmWave التابع لشركة كوالكوم، وبدلاً من ذلك، فهي ستختار تصميم الهوائي الخاص بها. نقلاً عن مصدر ” مطلع على خطط شركة آبل “، فسوف تستخدم آبل المودم Qualcomm X55 في هواتف iPhone الخاصة بها التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G وستقوم بتصميم هوائي خاص بها.

تعمل شركة آبل على ما يبدو على تصميم الهوائي الخاص بها لسببين رئيسيين. لا ترغب شركة آبل في إستخدام الهوائي التابع لشركة كوالكوم لأنه من شأن ذلك أن يجعل هواتف iPhone الخاصة بها أكثر سمكًا مما تريد آبل، وسيتعين على شركة آبل دفع المزيد من الرسوم لشركة كوالكوم إذا قررت إستخدام الهوائي الخاص بها.

لقد صممت آبل هوائيًا سيئًا في الماضي. إذا كنت تتذكر حملة #antennagate، فقد قامت شركة آبل بتزويد الهاتف iPhone 4 بهوائي من شأنه فقدان الإشارة إذا كنت تحمله بطريقة خاطئة. من المؤكد أن شركة آبل تعلمت الدرس بعد هذا الحادث، وأن حملة #antennagate أخرى لن تكون جيدة لشركة آبل.