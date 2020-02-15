تسريب صورة للهاتف Google Pixel 5 XL، وسيأتي بثلاث كاميرات في الخلف مع تصميم فريد

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي أو نحو ذلك، رأينا بعض التسريبات التي تكشف لنا كيف سيبدو الهاتف Google Pixel 4a المتوسط الأداء القادم من شركة جوجل. على الرغم من أنه من السابق لأوانه التحدث عن الهاتف Google Pixel 5 XL، إلا أننا هنا مع صورة يُقال بأنها لهذا الهاتف.

وفقًا لليوتيوبر Jon Prosser من قناة Front Page Tech على اليوتيوب، فيبدو أنه تم تسريب صورة للهاتف Google Pixel 5 XL القادم من شركة جوجل في وقت لاحق من هذا العام. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة ليست رسمية، وإنما هي صورة حاسوبية تم إنشاؤها على ما يبدو إستنادًا على الأبعاد والمعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر مطلع على خطط شركة جوجل.

كما تلاحظون، هذه الصورة تكشف لنا أن الهاتف Google Pixel 5 XL سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، وبالضبط في وحدة تمتاز بتصميم فريد تتواجد في الجزء الأوسط العلوي من الواجهة الخلفية للهاتف. وتكشف لنا هذه الصورة كذلك أن الهاتف الرائد المقبل لشركة جوجل سيضم إطار منحني وزر التشغيل فضلا عن أزرار التحكم بالصوت في الجانب الأيمن.

Advertisements

للآسف، لم يتم الكشف عن أي معلومات حول المواصفات التقنية لهذا الهاتف، ولكن هذا الهاتف سيضم على الأرجح المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة جوجل، فضلاً عن ذاكرة عشوائية لا تقل عن 6GB. وبطبيعة الحال، هذا الهاتف لن يصل على الأرجح حتى النصف الثاني من هذا العام، وبالتالي هذا يعني أنه لا يزال أمام شركة جوجل وقت طويل لتغيير أفكارها بشأن التصميم النهائي للهاتف Google Pixel 5 XL، لذلك لا تتفاجأ في حالة إذا وصل الهاتف Google Pixel 5 XL مع تصميم مختلف عن هذا التصميم الذي تم تسريبه الآن حتى لو كان هذا الأخير صحيحًا في الظرفية الراهنة.

عمومًا، نحن نتوقع أن تظهر المزيد من التسريبات حول الهاتف Google Pixel 5 وشقيقه الأكبر Google Pixel 5 XL في قادم الأسابيع والأشهر، لذلك نحن على الأرجح سنحصل على المزيد من التفاصيل حول الهواتف الرائدة المقبلة لشركة جوجل مستقبلاً.