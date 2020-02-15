الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وموجة جديدة من الصقيع بدءاً من الغد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار وموجة جديدة من الصقيع تبدأ يوم غد الأحد.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وأن هناك حالة عدم استقرار ستبدأ من غد ويكون هناك انخفاض بدرجات الحرارة للعودة إلى صقيع فصل الشتاء على مدار اليوم.

وأضاف شاهين أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة تتراوح بين 21 و22 درجة مئوية، بينما تكون درجات الحرارة يوم غد الأحد على القاهرة من 17 إلى 18 درجة مئوية، أي بانخفاض 5 درجات مئوية.

وأشار إلى أن هناك تقلبات جوية ستشهدها مصر خلال الأسبوع الجاري، وفرص قوية لسقوط أمطار على القاهرة وغيرها من المحافظات، بالإضافة إلى نشاط قوي للرياح والأتربة، واضطراب في حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط.

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ودعا شاهين المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، ومتابعة النشرات الجوية للتعرف على كل ما هو جديد في الطقس

وفي السياق ذاته، قال شاهين إن الكثافة الشديدة للشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح تتسبب فيها عدة عوامل منها استقرار الأحوال الجوية، وارتفاع الرطوبة نوعًا ما، وأيضًا الهدوء بشكل كبير في سرعات الرياح مما أدى بدوره إلى تقليل الرؤية الأفقية وتكوين شبورة مائية قوية.

وأضاف شاهين أن الشبورة المائية تلاشت وظهرت أشعة الشمس، موضحًا أن الجو خلال ساعات النهار دافئ وشديد البرودة ليلًا.