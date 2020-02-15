كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مقارنة بين جهازي “سامسونغ إس 20 ألترا” و”آيفون 11 برو ماكس”

يعد Galaxy S20 Ultra الهاتف الذكي الأكثر تميزاً على الإطلاق من سامسونج، إلا أن iPhone 11 Pro Max الذي يعتبر الجهاز الرائد من شركة Apple، قد يكون منافساً قوياً له من نواحٍ كثيرة.

فيما يلي مقارنة تفصيلية بين الجهازين من حيث المواصفات والسعر ونواحٍ عديدة أخرى، وفق ما ورد في صحيفة إنديان إكسبرس أونلاين:

1- السعر

يبدأ سعر Samsung Galaxy S20 Ultra الذي يدعم خاصية 5G وتبلغ سعة تخزينه 128 غيغا بايت من 1،399 دولاراً، في حين يبلغ سعر Samsung Galaxy S20 Ultra 5 الذي يدعم خاصية 5G وتبلغ سعة تخزينه 512 غيغا بايت، 1699 دولاراً.

أما سعر جهاز iPhone 11 Pro Max، والذي تبلغ سعة تخزينه 64 غيغا بايت، فيبدأ من 1099 دولاراً، بينما يبلغ سعر نفس الجهاز ذو سعة 512 غيغا بايت، 1249 دولاراً.

2- المودم

يأتي جهاز Galaxy S20 Ultra في الولايات المتحدة مزوداً بمودم 5G متكامل، ومع ذلك، من المتوقع ألا يأتي النموذج الدولي لبعض البلدان إلا مع مودم 4G. يدعم المودم 5G المستخدم في Galaxy S20 Ultra إشارات mmWave و 6 GHz الفرعية.

ولا يأتي Apple iPhone 11 Pro Max مع دعم 5G وأعلى نطاق يمكن أن يدعمه هو شبكة 5GE، وهو مجرد متغير محسن من 4G لتوفير سرعات أفضل. من المتوقع أن تطلق Apple سلسلة iPhone 12 تدعم 5G متكامل في سبتمبر (ايلول)، ولكن حتى ذلك الحين لا يوجد iPhone يدعم 5G.

3- التصميم واللون

خيارات ألوان Samsung Galaxy S20 Ultra: أسود، رمادي، وردي وأزرق. أما خيارات ألوان Apple iPhone 11 Pro Max فهي الرمادي والفضي والأخضر والذهبي.

يتميز كل من Galaxy S20 و iPhone 11 Pro Max بهيكلين زجاجيين ومعدنيين، ولكن هناك اختلافات واضحة من حيث التصميم، خاصة من الخلف ومن حيث خيارات الألوان التي تقدمها Samsung و Apple للعملاء.

ويتميز جهاز Galaxy S20 Ultra بشاشة ضيقة وطويلة مع فتحة ثقب واحدة لكاميرا الصور الشخصية. كما أن لديه حواف منحنية، في حين يحتوي جهاز iPhone 11 Pro Max على شاشة أوسع.

كلا الجهازين يفتقران إلى مقبس سماعة رأس 3.5 ملم. يستخدم S20 Ultra معيار USB Type-C للشحن ونقل البيانات، بينما يعمل Apple iPhone 11 Pro Max على تشغيل منفذ Lightning التابع للشركة للقيام بنفس الشيء. كلا الهاتفين مقاوم للماء.

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4- العرض

يتميز Samsung Galaxy S20 Ultra بشاشة عرض QHD AMOLED Infinity-O بحجم 6.9 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. كما يأتي أيضاً بمعدل استجابة يصل إلى 240 هرتز، مما يجعل استخدام الهاتف الذكي أكثر سلاسة، خاصة أثناء اللعب.

يحتوي جهاز Apple iPhone 11 Pro Max على شاشة Super Retina XDR مقاس 6.5 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز ومعدل استجابة يعمل باللمس 120 هرتز، وهو ما يمثل نصف مثيله في Galaxy S20 Ultra.

5- أداء المعالج

يعمل Samsung Galaxy S20 Ultra بمعالج Qualcomm Snapdragon 865 المقترن بوحدة معالجة الرسومات Adreno 650. في بعض البلدان، سيتم تشغيل معالج Exynos 990. أما Apple iPhone 11 Pro Max فيعمل بواسطة

مجموعة شرائح A13 Bionic الخاصة بالشركة المقترنة بوحدة معالجة داخلية مصممة.

كما تقدم Samsung ذاكرة وصول عشوائي بمقدار 16 غيغا بايت هذه المرة، أما خيارات التخزين في S20 Ultra هي 128 غيغابايت و 256غيغابايت و 512 غيغابايت. وتبلغ مساحة التخزين المتوفرة في أجهزة آبل 46 غيغابايت و 256 غيغابايت و 512 غيغابايت.

6- البطارية

يأتي Samsung Galaxy S20 Ultra مزوداً ببطارية ذات قدرة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي تعد أعلى بكثير من بطارية iPhone 11 Pro Max التي تبلغ 3،969 مللي أمبير في الساعة. مع ذلك، أعطى iPhone 11 Pro Max عمر بطارية يبلغ حوالي 12 ساعة.

يأتي Samsung Galaxy S20 Ultra مع شاحن سريع بقدرة 45 وات، في حين يأتي iPhone 11 Pro Max مزوداً بشاحن سريع بقوة 18 واط.

7- الكاميرات

يحتوي Samsung Galaxy S20 Ultra على إعداد رباعي الكاميرا على ظهره يتألف من مستشعر أساسي بدقة 108 ميغابكسل مع فتحة مقترنة بعدسة تليفوتوغرافية بدقة 48 ميغابكسل مع تكبير وتصغير بمقدار 10x، وفتحة f / 3.5 ومستشعر فائق السرعة بقوة 12 ميغابكسل مع فتحة من f / 2.2. تقوم سامسونج أيضاً بتسليط الضوء على ميزة التكبير 100X Super Resolution مع S20 Ultra كميزة أساسية.

يأتي Apple iPhone 11 Pro Max مزوداً بكاميرا ثلاثية على الجزء الخلفي تتكون من مستشعر أساسي بدقة 12 ميغابكسل مع فتحة f / 1.8، مقترنة بعدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميغابكسل.