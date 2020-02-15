تكنولوجيا: شاحن Galaxy S20 Ultra يدعم الشحن الكامل للبطارية في 58 دقيقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سامسونج هاتف Galaxy S20 Ultra مع بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، والذي يدعم شحن البطارية بشكل كامل في 58 دقيقة.

حرصت شركة سامسونج على ترقية تقنية الشحن السريع في الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية، حيث دعمت هواتف Galaxy S10 بتقنية الشحن السريع بقدرة 15W، ومن ثم جاء هاتف Galaxy Note10 بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، وهاتف Galaxy Note10 Plus بقدرة 45W.

وينطلق هاتف Galaxy S20 Ultra أيضاً بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، إلا أن الإصدار الجديد يأتي بآداء أفضل للإستفادة من تقنية الشحن السريع في دعم بطارية سعة 5000 mAh، حيث أكد تقرير جديد على أن هاتف Galaxy S20 Ultra يدعم الشحن من 0 إلى 100% في 58 دقيقة فقط.

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من جانب أخر جاء هاتف Galaxy Note10 Plus مع بطارية بقدرة 4300 mAh وشاحن بقدرة 25W الذي دعم الشحن الكامل للهاتف خلال ساعة وبضع دقائق، بينما يمكن للشاحن الإختياري للهاتف بقدرة 45W أن يدعم شحن الهاتف بشكل كامل في ساعة تقريباً.

ومن المتوقع أن يحافظ هاتف Galaxy S20 Ultra على معدلات أطول للشحن مقارنة بهاتف Galaxy Note10 Plus، لذا يمكن أن يدعم بطارية بقدرة أعلى في الشحن في نفس الفترة تقريباً.

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