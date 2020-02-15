فاطمة أيت طالب - دبي - قبل يومين، أعلنت شركة Xiaomi بشكل رسمي عن الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro. تم عرض الهاتف Xiaomi Mi 10 للبيع يوم أمس، ولكن يبدو أن الأمر تتطلب بضع ثواني فقط لتنفد جميع الوحدات التي كانت معروضة للبيع.
ووفقا لشركة Xiaomi، فهي تمكنت من إستقطاب عائدات إجمالية قدرها 200 مليون يوان صيني من مبيعات الدفعة الأولى من الهاتف Xiaomi Mi 10، وهذا ما يعني بأن الشركة الصينية تمكنت على الأرجح من بيع ما بين 42 آلف وحدة و50 آلف وحدة من الهاتف الرائد الجديد لشركة Xiaomi.
من الواضح أن لدى الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro صدى جيد في الصين وقد يحصد مبيعات قوية إذا كانت شركة Xiaomi قادرة على مواكبة الطلب. ومع تفشي فيروس كورونا في الصين مما نتج عنه العديد من المشاكل، فسوف يكون تصنيع وحدات كافية بالتأكيد أمرًا صعبًا للغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر الطلب المرتفع على Xiaomi Mi 10 يتسبب في نفاد الهاتف في غضون ثوانٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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