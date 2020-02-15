علوم وتكنولوجيا

أمريكا تتطلع إلى عقد شراكات لإيجاد بدائل عن هواوي

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قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض اليوم الجمعة: إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تطوير شراكة مع صناع الاتصالات لتوفير بدائل لشركة هواوي الصينية.

وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ الأمني في ألمانيا، قال (روبرت بلير) – الممثل الخاص للبيت الأبيض لسياسة الاتصالات الدولية: إن الشراكة “تختلف كثيرًا عن شراء الأسهم بأموال دافعي الضرائب”.

وكان المدعي العام الأمريكي (وليام بار) قد اقترح من قبلُ أن تفكر الولايات المتحدة في السيطرة على اثنين من المنافسين الأجانب الرئيسيين لهواوي، ومع ذلك، فقد رفض البيت الأبيض الاقتراح في وقت لاحق.

وقال بلير أيضًا: إن بريطانيا بحاجة إلى “إلقاء نظرة فاحصة” على قرارها باستخدام المعدات التي تنتجها هواوي، التي يقول المسؤولون في واشنطن: إنها تمثل مخاطرة أمنية، وهي ما تنفيه الشركة.

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