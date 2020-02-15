تعرف على سرعة شحن Galaxy S20 Ultra

أعلنت شركة سامسونج يوم الثلاثاء عن الجيل الجديد من هواتفها الذكية الرائدة، وهي: (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا).

وجاءت الهواتف الجديدة من الشركة الكورية بالعديد من المزايا التي تؤهلها لتكون من بين الأفضل في السوق حاليًا، بما في ذلك القدرة العالية على شحن البطارية، التي هي بالأصل كبيرة، إذ تبدأ من 4,000 ميلي أمبير/ الساعة في هاتف (جالاكسي إس20)، وتصل إلى 5,000 ميلي أمبير/ الساعة في هاتف (جالاكسي إس20 ألترا).

وبالإضافة إلى الكاميرا التي تبلغ دقتها 108 ميجابكسل، جاء هاتف (جالاكسي إس20 ألترا) بالعديد من المزايا الأخرى التي تؤهله ليكون الأفضل بين الهواتف الثلاثة، بما في ذلك دعم الشحن باستطاعة 45 واطًا.

واليوم نشر صاحب التسريبات الشهير على موقع تويتر (Ice Universe)

For the current Galaxy S20 Ultra, the 45w charger can charge it to 100% in 58 minutes. Its battery is 5000mAh, so it is clear that the charging speed is faster than the Note10 +. Advertisements — Ice universe (@UniverseIce) February 14, 2020

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قال فيها: إن هاتف (جالاكسي إس20 ألترا) مع بطاريته البالغة سعتها 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، وقدرة الشحن البالغة 45 واطًا، يُشحن بنسبة 100% خلال 58 دقيقة فقط.

وأضاف (Ice Universe) في تغريدته: أنه بالنظر إلى أن سعة بطارية الهاتف تبلغ 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، من الواضح أن هاتف سامسونج الأحدث يتفوق على سرعة الشحن التي يوفرها هاتفها (جالاكسي نوت10 بلس) Galaxy Note10+.

يُشار إلى أن سامسونج تعتزم طرح هواتفها الجديدة اعتبارًا من 6 آذار/ مارس المقبل، وذلك بسعر يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا لهاتف (جالاكسي إس20)، وبسعر يبدأ من 1199 دولارًا أمريكيًا لهاتف (جالاكسي إس20 بلس)، وبسعر يبدأ من 1399 دولارًا أمريكيًا لهاتف (جالاكسي إس20 ألترا).