تعرف على سرعة شحن Galaxy S20 Ultra

أعلنت شركة سامسونج يوم الثلاثاء عن الجيل الجديد من هواتفها الذكية الرائدة، وهي: (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا).

وجاءت الهواتف الجديدة من الشركة الكورية بالعديد من المزايا التي تؤهلها لتكون من بين الأفضل في السوق حاليًا، بما في ذلك القدرة العالية على شحن البطارية، التي هي بالأصل كبيرة، إذ تبدأ من 4,000 ميلي أمبير/ الساعة في هاتف (جالاكسي إس20)، وتصل إلى 5,000 ميلي أمبير/ الساعة في هاتف (جالاكسي إس20 ألترا).

وبالإضافة إلى الكاميرا التي تبلغ دقتها 108 ميجابكسل، جاء هاتف (جالاكسي إس20 ألترا) بالعديد من المزايا الأخرى التي تؤهله ليكون الأفضل بين الهواتف الثلاثة، بما في ذلك دعم الشحن باستطاعة 45 واطًا.

واليوم نشر صاحب التسريبات الشهير على موقع تويتر (Ice Universe)

For the current Galaxy S20 Ultra, the 45w charger can charge it to 100% in 58 minutes. Its battery is 5000mAh, so it is clear that the charging speed is faster than the Note10 +.

