كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Forkanife EDC”…بديل مناسب لأدوات المائدة البلاستيكية

متابعة-سنيار: أصبح إيجاد بديل مناسب لأدوات المائدة البلاستيكية غير الصديقة للبيئة أسهل، وأحد الحلول هو “Forkanife”.

“Forkanife” هي أدوات مدمجة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي صغيرة بما يكفي لتناسب محفظتك ويستبدل الأدوات البلاستيكية الضارة.

“Forkanife، أدوات مائدة عملية ومستدامة، مع ضمان مدى الحياة لجميع الداعمين على Kickstarter.

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انطلاقا من التجارب في الخارج، والأفلام الوثائقية للناشطين والتغيير السياسي، بدأت Cold4ged العمل على مفاهيم للحد من البلاستيك ذو الاستخدام الواحد.

يعد Forkanife حلا مستداما يمكن أن يدوم مدى الحياة وهو صغير الحجم، ويمكنك استخدامه في كل مكان.

وقال مطورو الأدوات: “إذا لم يكن لديك مكان لحمل أدوات المائدة العادية، فيمكنك أخذ Forkanife معك بسهولة في كل مكان، حيث أن الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة سهل الاستخدام، سهل التنظيف، ولا يوجد أي سبب لاستخدام أدوات المائدة ذو الاستخدام الواحد”.