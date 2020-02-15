عملية تفكيك Motorola Razr 2019 تكشف أنه من المستحيل عمليًا إصلاح الهاتف

فاطمة أيت طالب - دبي -

Motorola Razr 2019 هو أول هاتف قابل للطي من شركة موتورولا، لذلك فهو مثير للإهتمام منذ البداية. أضف إلى ذلك أن السعر المرتفع مقترن بالمواصفات المتوسطة، ولكن ماذا عن الأشياء الموجودة داخل هذا الهاتف؟ ما مدى سهولة الوصول إلى جميع المكونات؟ حسنًا، هذا بالضبط ما تُحاول عملية تفكيك الهاتف التي أجراها الخبراء في فريق iFixit المتخصص في تفكيك الأجهزة الحديثة لتقييم مدى سهولة إصلاحها.

في الواقع، لقد حصل الهاتف Motorola Razr 2019 على التقييم 1 من أصل 10 في مؤشر الإصلاح، وهذا ما يعني بأنه من المستحيل تقريبًا إصلاح هذا الهاتف بنفسك. الأشياء الجيدة الوحيدة هي أنك ستحتاج فقط إلى مفك البراغي T3 Torx، وحقيقة أن الشاشة الرئيسية قابلة للإستبدال.

من ناحية أخرى، تم إستخدام الغراء في الأغطية الخارجية، وعملية إستبدال البطارية تتطلب تفكيك شبه كامل للهاتف، ومنفذ الشحن مقترن مباشرة باللوحة الأم مما يعني أنه لا يمكنك إستبداله بنفسك في حالة إذا تعرض للتلف. وبالتالي، هذه البنية الداخلية المعقدة للهاتف Motorola Razr 2019 تجعل عملية الإصلاح برمتها معقدة.

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في حالة إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول المكونات الداخلية للهاتف Motorola Razr 2019، والأشياء الأخرى المهمة في الهاتف، فنحن نقترح عليك التوجه إلى موقع iFixit من خلال رابط المصدر أدناه.