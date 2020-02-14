أصبحت مواقع كورسات اون لاين منتشرة بكثرة وتضم مجموعة متنوعة كبيرة للغاية من المواقع التي تقدم مجموعة أكبر من الكورسات التي يمكنك الإستفادة منها والتعلم منها بكل سهولة في جميع المجالات وأصبح التعلم من خلال كورسات اون لاين أفضل بكثير من الذهاب إلى الجامعات التقليدية.

بالطبع الجامعات التقليدية متنوعة وتقدم لك أموراً أكثر من مجرد التعليم ولكن إن كنت من محبي التعليم والحصول على أكبر قدر وأحدث مجموعة من المعلومات فبالطبع التوجه إلى مواقع كورسات اون لاين سيكون أفضل حل لك ومن خلال هذا المقال اليوم سنقدم لكم مجموعة من أفضل مواقع كورسات اون لاين للتعلم في 2020.

أفضل مواقع كورسات اون لاين في 2020 :

بالطبيع معظم المواقع التي سنذكرها اليوم ستقدم لكم شهادات معتمدة من داخل الموقع ولكن بالطبع هذه الشهادات المعتمدة من الموقع قد لا يعترف بها في الكثير من الأماكن أو الوظائف وستحتاج إلى شهادة فعلية أولية في المجالات الأساسية.

هذه الموقع يعتبر من اوائل المواقع التي ظهرت ودعمت فكرة التعلم من خلال كورسات اون لاين وهو بالطبع يعود إلى المعهد المرموق MIT المعروف عالمياً في مجال الهندسة والتكنولوجيا بشكل عام.

هذا الموقع مختلف عن الكثير من المواقع الأخرى لأنه يطلب منك أن تقوم بتحميل الكورس على جهاز الكومبيوتر الخاص بك وإستخدامه وقراءته والمشاركة فيه بالشكل والوقت الذي تتطلبه وبالطبع بعض الكورسات تتضمن إختبارات وواجبات عليك القيام بها وإرسالها.

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هذا الموقع هو واحد من أكثر المواقع شهرة في مجال كورسات اون لاين وهو يضم الكثير والكثير من الكورسات التي يمكنك أخذها بعضها بالطبع بشكل مجاني والبعض الآخر مدفوع ولكن على الأغلب تجدها مجانية.

الموقع يضم الكثير من المجالات التي يمكنك أن تتعلم منها بسهولة وتستفيد منها أيضاً وهو معتمد من مجموعة كبيرة من الجامعات والشركات مثل Google و IBM و Stanford وغيرها من الشركات الكبير التي يذكرها الموقع.

هذا الموقع يمثل شراكة وتعاون بين جامعة هارفرد و MIT وهو يقدم أكثر من 2500 كورس مختلف يمكنك مشاهدتها وتحميلها والإستفادة منها.

بالطبع هناك مستويات متقدمة من الكورسات وهي كورسات اون لاين الاعتيادية التي يمكنك الاستمتاع بها ومشاهدتها بسهولة ولكن هناك مستويات جامعية أيضاً من الكورسات التي يمكنك أخذها والحصول على شهادة معتمدة وهي تضم ايضاً مستويات متقدمة للكورسات المتقدمة مثل الطب والهندسة وغيرها من الأمور.

يجب أن نؤكد مرة أخرى بأن معظم هذه المواقع تقدم لك كورسات اون لاين وكورسات سهلة وبسيطة في بعض الاوقات ولكنها بالتاكيد مع المواد الصعبة والمحتويات الصعبة مثل الطب والهندسة لن تغني عن الذهاب إلى كلية حقيقية والدراسة بها وهي ستفيدك على الأغلب في زيادة مستوى مهارتك وإدراكك لبعض الجوانب من دراستك المختلفة.

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