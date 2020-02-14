طريقة إستخدام العاب فلاش على ويندوز 10

العاب فلاش كانت ولازلت واحدة من أكثر الألعاب المحبوبة لدى جميع المستخدمين حول العالم خاصةً الأطفال وصغار السن وعلى الأغلب يكون هذا لسهولة إستخدام هذه الألعاب والإستمتاع بها بشكل كبير دون الحاجة إلى متطلبات خاصة لتشغيل الألعاب .

ولكن مع إيقاف الدعم نهائياً عن برنامج فلاش Adobe Flash من خلال المتصفحات الحديثة ومنها كروم بالطبع الذي يعمل مع ويندوز 10 فإن إستخدام هذه الألعاب والإستمتاع بها أصبح صعباً وليس مستحيلاً بشكل نهائي.

إيقاف الدعم الذي حدث من شركات صناعة المتصفحات كان لأن الإضافة وطريقة البرمجة تستهلك الكثير من موارد الجهاز ولهذا ففي محاولة لتخفيف الحمل على أجهزة المستخدمين، من خلال هذا المقال يوم سوف سنقوم بإخباركم بطريقة تفعيل الإضافة.

طريقة إستخدام العاب فلاش مع كروم :

في البداية يجب عليك أن تقوم بالتجوه إلى صفحة الإعدادات ولكن لتصل إليها بطريقة سهلة وأسرع قم بالتوجه إلى العنوان التالي : chrome://settings/content/flash.

أو إن كنت ترغب فالوصول إليها بالطريقة الصعبة فعليك التوجه إلى النقاط الثلاثة بجانب صورتك الشخصية على صفحة كروم الرئيسية ثم الضغط على Settings والبحث عن كلمة Flash.

عندما تصل إلى الصفحة التالية وهذا هو المهم قم بإزالة العلامة من أمام إختيار Block Sites from Using FLash وإتركها كما تراها أمامك في الصورة التي أستخدمها.

Advertisements

إن كنت ترغب في تشغيل الإضافة والأداة مع مجموعة معينة من البرامج فيمكنك بسهولة إضافة المواقع إلى قائمة Block أو Allow بسهولة.

إن كنت تواجه مشكلة في تحميل الأداة أو تعريفها بسهولة على جهاز الكومبيوتر الخاص بك قم بتحميلها من خلال الموقع التالي.

يمكنك قراءة المواضيع التالية أيضاً إن كنت ترغب في التعرف على المزيد من العاب فلاش