روسيا تفرض غرامات على فيسبوك وتويتر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 فبراير 2020 10:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 فبراير 2020 10:15 مساءً - مشاركة

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دانت محكمة في موسكو الخميس شبكتي “تويتر” و”فيسبوك” بدفع غرامات على خلفية انتهاك قانون يفرض تخزين بيانات المستخدمين الروس على الأراضي الروسية.

وحكم على المجموعتين بدفع غرامات قدرها أربعة ملايين روبل (63 ألف دولار) لكل منهما، وفق وكالات أنباء روسية. وهما كانتا تواجهان احتمال فرض غرامة تصل إلى ستة ملايين روبل.

وأشارت المحكمة إلى أن أمام الشبكتين الاجتماعيتين مهلة عشرة أيام للطعن بالقرار و60 يوما لدفع الغرامة.

وتسعى روسيا منذ سنوات للتمتع بـ”شبكة إنترنت سيادية” قابلة للحياة بصورة مستقلة في حال قطع الخوادم العالمية الكبرى الاتصال بالشبكة عن الأراضي الروسية، بما يمكّن موسكو من توسيع رقابتها على الإنترنت.

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وفي هذا الإطار، تحاول السلطات باستمرار إحكام قبضتها على الشبكة العنكبوتية من خلال حظر مضامين ومواقع مرتبطة بالمعارضة وأيضا خدمات ترفض التعاون معها.

وكانت روسيا قد أمرت في 2016 بحجب موقع “لينكد إن” المخصص للمهنيين بعدما رفض الانصياع لقانون بشأن تخزين بيانات المستخدمين الروس. ومذاك يتعذر استخدام “لينكد إن” في روسيا.

وفي أبريل 2018، لوّحت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية (روسكوماندزور) بإمكان حجب “فيسبوك” لكن يبدو أنها تراجعت عن هذه الخطوة.

وقال رئيس هذه الهيئة ألكسندر جاروف في كانون الثاني/يناير الفائت “الغرامات تجدي نفعا أكثر من الحجب”، مضيفا “مسألة حجب فيسبوك لا تستأهل البحث”.