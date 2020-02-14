كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “NitraPro”…”شيكر بروتين” صحي من الفولاذ المقاوم للصدأ متابعة-سنيار: “NitraPro” هو شيكر بروتين صحي من الفولاذ المقاوم للصدأ، والذي تم تصميمه خصيصا لتوفير رجاجة بروتين مثالية للرياضيين. وقال مطورو “NitraPro”أنه صحي وأكثر متانة كما أنه أنيق، وهو مضاد لتراكم البكتيريا. Advertisements تمنع قنينة المطبخ المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بنسبة 100٪ الصحية تراكم البكتيريا، وهي سهلة التنظيف ولا تمتص الروائح الكريهة. أطلقت NitraPro عبر Kickstarter هذا الشهر ولديها ما يقرب من 300 مؤيد مع بقاء 26 يوما في حملتها، وتتوفر التعهدات من 33 جنيها إسترلينيا، مما يوفر 34٪ من سعر التجزئة الموصى به والذي يبلغ 65 دولارا أي 50 جنيها إسترلينيا وهو متاح بأربعة ألوان.

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