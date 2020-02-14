مخزون الهاتف Galaxy Z Flip ينفد بسرعة في الولايات المتحدة الأمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - الإهتمام الكبير الذي يحظى به الهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي الأحدث من شركة سامسونج مرتفع للغاية. في الواقع، لقد كان الطلب على هذا الهاتف مرتفعًا لدرجة نفدت فيه الوحدات المفتوحة والوحدات التابعة لشركة AT&T بمجرد عرضها للبيع على شبكة الإنترنت.

هذا الأمر جعل العملاء المحتملين مُجبرين على إختيار شراء إما الوحدات التابعة لشركة Sprint أو الإنتظار إلى حين وصول الدفعة التالية. وإذا بقي الطلب على هذا المستوى المرتفع، فلن يتوفر إلا أحد هذه الخيارات في الأيام القليلة المقبلة.

وفقًا لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية، تتوقع شركة سامسونج زيادة في مبيعات Galaxy Z Flip بمقدار عشرة أضعاف خلال أسبوعه الأول مقارنة بـ Galaxy Fold خلال الفترة نفسها. بالأمس فقط، نجحت شركة سامسونج في بيع 900 وحدة من الهاتف Galaxy Z Flip في كوريا الجنوبية، وقد نفدت هذه الوحدات جميعها في غضون ساعات قليلة.

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يبدو أن شركة سامسونج ستتمكن من بيع هاتفها الذكي القابل للطي الجديد بشكل أسرع مما كانت تتوقع، على الأقل في البداية. الآن، يبقى أن نرى ما إذا كانت الشركة ستكون قادرة على إنتاج ما يكفي من الوحدات لمواكبة الطلب المرتفع على هذا الجهاز.