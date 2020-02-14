فاطمة أيت طالب - دبي - الإهتمام الكبير الذي يحظى به الهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي الأحدث من شركة سامسونج مرتفع للغاية. في الواقع، لقد كان الطلب على هذا الهاتف مرتفعًا لدرجة نفدت فيه الوحدات المفتوحة والوحدات التابعة لشركة AT&T بمجرد عرضها للبيع على شبكة الإنترنت.
هذا الأمر جعل العملاء المحتملين مُجبرين على إختيار شراء إما الوحدات التابعة لشركة Sprint أو الإنتظار إلى حين وصول الدفعة التالية. وإذا بقي الطلب على هذا المستوى المرتفع، فلن يتوفر إلا أحد هذه الخيارات في الأيام القليلة المقبلة.
وفقًا لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية، تتوقع شركة سامسونج زيادة في مبيعات Galaxy Z Flip بمقدار عشرة أضعاف خلال أسبوعه الأول مقارنة بـ Galaxy Fold خلال الفترة نفسها. بالأمس فقط، نجحت شركة سامسونج في بيع 900 وحدة من الهاتف Galaxy Z Flip في كوريا الجنوبية، وقد نفدت هذه الوحدات جميعها في غضون ساعات قليلة.
يبدو أن شركة سامسونج ستتمكن من بيع هاتفها الذكي القابل للطي الجديد بشكل أسرع مما كانت تتوقع، على الأقل في البداية. الآن، يبقى أن نرى ما إذا كانت الشركة ستكون قادرة على إنتاج ما يكفي من الوحدات لمواكبة الطلب المرتفع على هذا الجهاز.
كانت هذه تفاصيل خبر مخزون الهاتف Galaxy Z Flip ينفد بسرعة في الولايات المتحدة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.