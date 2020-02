بطارية Galaxy S20 Ultra تُشحن بالكامل في غضون 58 دقيقة بإستخدام شاحن 45W

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة سامسوج على زيادة سرعة الشحن في هواتفها الذكية مؤخرًا، فقد بدأت بتبني الشحن السريع بقوة 15W في الهاتف Galaxy S10، وإنتقلت إلى الشحن السريع بقوة 25W في الهاتف Galaxy Note 10، والشحن السريع بقوة 45W في الهاتف +Galaxy Note 10.

الآن، قررت شركة سامسونج الإحتفاظ بالشحن السريع بقوة 45W في الهاتف Galaxy S20 Ultra، ولكن يبدو أن هذا الهاتف قادر على الإستفادة من تقنية الشحن السريع هذه بشكل أفضل. يٌقال أن بطارية الهاتف Galaxy S20 Ultra والتي تبلغ سعتها 5000mAh قادرة على أن تٌشحن من 0% إلى 100% في غضون 58 دقيقة فقط مع شاحن إختياري بقوة 45W.

هذا إنجاز مذهل نظرًا لأن بطارية +Galaxy Note 10 والتي تبلغ سعتها 4300mAh تستغرق ساعة وبضع دقائق مع شاحن بقوة 25W وأقل من ساعة ببضع دقائق بإستخدام شاحن بقوة 45W.

يمكن أن تستخدم البطاريات قوة كهربائية أعلى عندما يكون مستوى الطاقة فيها منخفضًا وتقليل معدل الشحن عندما يبلغ مستوى الطاقة مراحل متقدمة. من المحتمل أن يكون Galaxy S20 Ultra يحتفظ بمعدل الشحن العالي لفترة أطول بكثير من +Galaxy Note 10 مما يتيح له شحن بطارية أكبر في نفس الوقت.

