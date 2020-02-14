رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج يستقيل بعد عقوبة انتهاك قوانين العمل

فاطمة أيت طالب - دبي - إستقال Lee Sang-hoon، رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج بعد شهرين تقريبًا من إدانته بتهمة تخريب الاتحاد.

تم تعيين Lee Sang-hoon كرئيس لمجلس إدارة شركة سامسونج قبل عامين في خطوة تهدف إلى زيادة الشفافية في الشركة عن طريق تقسيم أدوار الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.

حُكم على Lee Sang-hoon بالسجن لمدة عام ونصف في شهر ديسمبر الماضي بتهمة انتهاك قوانين العمل.

وجد المسؤولين التنفيذيون رفيعو المستوى من سامسونج أنفسهم في صراع مع السلطات مؤخرًا. أُدين Jay Y. Lee، رئيس أحد الأقسام الرئيسية في شركة سامسونج، بتهمة الحنث باليمين والإختلاس والرشوة في العام 2017، والذي قضى فترة قصيرة في السجن، وينتظر حاليًا إعادة المحاكمة.

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حُكم نائب رئيس شركة سامسونج، السيد Kang Kyung-hoon بالسجن 16 شهرًا بتهمة التدخل النقابي. شارك رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج الحالي، في أكثر من حالة من الإدانات والعفو اللاحق.