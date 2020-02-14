علوم وتكنولوجيا

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس

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نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 1

whatsapp يشكل مشكلة اذا اردت تحويل هاتفك من اندرويد الى ايفون او العكس. التحويل لنظام جديد سيأخذ منك وقتاً طويلاً لنقل ملفاتك و بياناتك المختلفة ما بين اجهزتك. و لكن تبقى المعضلة في محادثات واتساب. محادثات واتساب لا توجد طريقة سهلة لنقلها ما بين اجهزة اندرويد و ايفون. لذلك ففي هذا المقال سنتحدث حول كيفية نقل المحادثات بين الجهازين بكل سهولة. بدون ان تفقد جزئاً من محادثاتك.

ماذا تحتاج ؟

  • جهاز ايفون و جهاز اندرويد تريد ان تنقل بينهم المحادثات
  • اداة النقل (النسخة المدفوعة) من Icare fone يمكنك تحميلها من هنا
  • جهاز لابتوب
  • كابلات Lightning و USB لتوصيل الهواتف بالكمبيوتر

تحميل و تثبيت الأداة

1- قم بزيارة الموقع الرسمي لتحميل الأداة من هنا

2- اضغط على Buy Now

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 2

3- اختر النسخة التي تريد شرائها بما يناسبك

4- بعد الشراء سيتم تحميل الأداة

5- افتح الملف المحمل

6- اضغط Install

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7- سيتم تحميل الاداة و تثبيتها بشكل تلقائي بعد ذلك

فتح الأداة و التعامل معها

1- عند تشغيل الأداة لأول مرة ستبدأ بتحميل التعريفات المطلوبة و بتحميل Itunes

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 4

2- الآن الأداة جاهزة للإستعمال

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 5

3- قم بتوصيل هاتفك القديم (الأيفون) بالكمبيوتر لتقرأه الاداة

نقل محادثات Whatsapp

عن طريق النسخ الإحتياطي اولاً

1- تأكد ان Whatsapp يعمل على الأيفون و قد سجلت الدخول عليه

2- اختر تبويب Backup & Restore

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 6

3- اختر Whatsapp backup & Restore

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 7

4- اختر Backup whatsapp

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 8

5- سيبدأ التطبيق بنسخ المحادثات و الملفات الخاصة بهم الى الكمبيوتر

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 9

6- الآن قم بتسحيل الدخول الى واتساب على هاتف الاندرويد

7- قم بفصل جهاز الايفون من الكمبيوتر و توصيل جهاز Android

8- قم بتفعيل خيار USB Debugging على هاتفك عن طريق الخطوات الآتية

  • افتح اعدادات الجهاز و اتجه الى حول الهاتف About phone
  • اضغط على Build number 7 مرات حتى تظهر لك رسالة you are now a developer
  • اتجه الى Developer Options و فعل اختيار USB Debugging

9- على الكمبيوتر اختر Restore Whatsapp

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 10

10- حدد المحادثات التي تريد استعادتها

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11- اضغط على Restore to Android

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 11

12- ستظهر لك على الهاتف تطلب منك السماح للكمبيوتر بالتعديل على الهاتف كالتالي قم بالموافقة

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 12

13- سيبدأ استعادة المحادثات الآن

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 13

14- ستظهر رسالة على الهاتف تطلب منك الإذن بعمل نسخ احتياطي لمحاداثات واتساب المسجلة على الهاتف

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 14

15- قم بالضغط على Backup my data

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 15

16- بعض قليل ستظهر رسالة تطلب منك السماح بإسترداد رسائل Whatsapp من جديد

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 16

17- قم بالضغط على Restore My data

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 17

18- انتظر انتهاء التحميل كله و ستجد رسائلك قد تم نقلها الى هاتف اندرويد الخاص بك.

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 18

عن طريق اختيار النقل المباشر

1- افتح التطبيق

2- اختر Social App transfer

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 19

3- اختر Whatsapp Transfer

4- قم بتوصيل الجهاز القديم بالكمبيوتر اولاً و سيظهر في الشكل التالي

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 20

5- قم بتوصيل الجهاز الجديد بالكمبيوتر بعد ذلك

6- اضغط على زر Transfer

نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس 21

تأكد ان

1- اعدادات USB Debugging مفعلة على الهاتف عن طريق الخطوات التالية

  • افتح اعدادات الجهاز و اتجه الى حول الهاتف About phone
  • اضغط على Build number 7 مرات حتى تظهر لك رسالة you are now a developer
  • اتجه الى Developer Options و فعل اختيار USB Debugging

2- عندما توصل اي جهاز تأكد بانه مفتوح ولا توجد كلمة مرور لحمايته

3- تأكد من عمل نسخ احتياطي لمحادثاتك قبل اي شئ

المصدر الأصلي : عرفني

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الكلمات الدلائليه
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