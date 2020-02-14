نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس

whatsapp يشكل مشكلة اذا اردت تحويل هاتفك من اندرويد الى ايفون او العكس. التحويل لنظام جديد سيأخذ منك وقتاً طويلاً لنقل ملفاتك و بياناتك المختلفة ما بين اجهزتك. و لكن تبقى المعضلة في محادثات واتساب. محادثات واتساب لا توجد طريقة سهلة لنقلها ما بين اجهزة اندرويد و ايفون. لذلك ففي هذا المقال سنتحدث حول كيفية نقل المحادثات بين الجهازين بكل سهولة. بدون ان تفقد جزئاً من محادثاتك.

ماذا تحتاج ؟

جهاز ايفون و جهاز اندرويد تريد ان تنقل بينهم المحادثات

اداة النقل (النسخة المدفوعة) من Icare fone يمكنك تحميلها من هنا

جهاز لابتوب

كابلات Lightning و USB لتوصيل الهواتف بالكمبيوتر

تحميل و تثبيت الأداة

1- قم بزيارة الموقع الرسمي لتحميل الأداة من هنا

2- اضغط على Buy Now

3- اختر النسخة التي تريد شرائها بما يناسبك

4- بعد الشراء سيتم تحميل الأداة

5- افتح الملف المحمل

6- اضغط Install

7- سيتم تحميل الاداة و تثبيتها بشكل تلقائي بعد ذلك

فتح الأداة و التعامل معها

1- عند تشغيل الأداة لأول مرة ستبدأ بتحميل التعريفات المطلوبة و بتحميل Itunes

2- الآن الأداة جاهزة للإستعمال

3- قم بتوصيل هاتفك القديم (الأيفون) بالكمبيوتر لتقرأه الاداة

نقل محادثات Whatsapp

عن طريق النسخ الإحتياطي اولاً

1- تأكد ان Whatsapp يعمل على الأيفون و قد سجلت الدخول عليه

2- اختر تبويب Backup & Restore

3- اختر Whatsapp backup & Restore

4- اختر Backup whatsapp

5- سيبدأ التطبيق بنسخ المحادثات و الملفات الخاصة بهم الى الكمبيوتر

6- الآن قم بتسحيل الدخول الى واتساب على هاتف الاندرويد

7- قم بفصل جهاز الايفون من الكمبيوتر و توصيل جهاز Android

8- قم بتفعيل خيار USB Debugging على هاتفك عن طريق الخطوات الآتية

افتح اعدادات الجهاز و اتجه الى حول الهاتف About phone

اضغط على Build number 7 مرات حتى تظهر لك رسالة you are now a developer

اتجه الى Developer Options و فعل اختيار USB Debugging

9- على الكمبيوتر اختر Restore Whatsapp

10- حدد المحادثات التي تريد استعادتها

Advertisements

11- اضغط على Restore to Android

12- ستظهر لك على الهاتف تطلب منك السماح للكمبيوتر بالتعديل على الهاتف كالتالي قم بالموافقة

13- سيبدأ استعادة المحادثات الآن

14- ستظهر رسالة على الهاتف تطلب منك الإذن بعمل نسخ احتياطي لمحاداثات واتساب المسجلة على الهاتف

15- قم بالضغط على Backup my data

16- بعض قليل ستظهر رسالة تطلب منك السماح بإسترداد رسائل Whatsapp من جديد

17- قم بالضغط على Restore My data

18- انتظر انتهاء التحميل كله و ستجد رسائلك قد تم نقلها الى هاتف اندرويد الخاص بك.

عن طريق اختيار النقل المباشر

1- افتح التطبيق

2- اختر Social App transfer

3- اختر Whatsapp Transfer

4- قم بتوصيل الجهاز القديم بالكمبيوتر اولاً و سيظهر في الشكل التالي

5- قم بتوصيل الجهاز الجديد بالكمبيوتر بعد ذلك

6- اضغط على زر Transfer

تأكد ان

1- اعدادات USB Debugging مفعلة على الهاتف عن طريق الخطوات التالية

افتح اعدادات الجهاز و اتجه الى حول الهاتف About phone

اضغط على Build number 7 مرات حتى تظهر لك رسالة you are now a developer

اتجه الى Developer Options و فعل اختيار USB Debugging

2- عندما توصل اي جهاز تأكد بانه مفتوح ولا توجد كلمة مرور لحمايته

3- تأكد من عمل نسخ احتياطي لمحادثاتك قبل اي شئ