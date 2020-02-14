نقل محادثات واتساب whatsapp ما بين ايفون و اندرويد و العكس

- 1/22
- 2/22
- 3/22
- 4/22
- 5/22
- 6/22
- 7/22
- 8/22
- 9/22
- 10/22
- 11/22
- 12/22
- 13/22
- 14/22
- 15/22
- 16/22
- 17/22
- 18/22
- 19/22
- 20/22
- 21/22
- 22/22
whatsapp يشكل مشكلة اذا اردت تحويل هاتفك من اندرويد الى ايفون او العكس. التحويل لنظام جديد سيأخذ منك وقتاً طويلاً لنقل ملفاتك و بياناتك المختلفة ما بين اجهزتك. و لكن تبقى المعضلة في محادثات واتساب. محادثات واتساب لا توجد طريقة سهلة لنقلها ما بين اجهزة اندرويد و ايفون. لذلك ففي هذا المقال سنتحدث حول كيفية نقل المحادثات بين الجهازين بكل سهولة. بدون ان تفقد جزئاً من محادثاتك.
ماذا تحتاج ؟
- جهاز ايفون و جهاز اندرويد تريد ان تنقل بينهم المحادثات
- اداة النقل (النسخة المدفوعة) من Icare fone يمكنك تحميلها من هنا
- جهاز لابتوب
- كابلات Lightning و USB لتوصيل الهواتف بالكمبيوتر
تحميل و تثبيت الأداة
1- قم بزيارة الموقع الرسمي لتحميل الأداة من هنا
2- اضغط على Buy Now
3- اختر النسخة التي تريد شرائها بما يناسبك
4- بعد الشراء سيتم تحميل الأداة
5- افتح الملف المحمل
6- اضغط Install
7- سيتم تحميل الاداة و تثبيتها بشكل تلقائي بعد ذلك
فتح الأداة و التعامل معها
1- عند تشغيل الأداة لأول مرة ستبدأ بتحميل التعريفات المطلوبة و بتحميل Itunes
2- الآن الأداة جاهزة للإستعمال
3- قم بتوصيل هاتفك القديم (الأيفون) بالكمبيوتر لتقرأه الاداة
نقل محادثات Whatsapp
عن طريق النسخ الإحتياطي اولاً
1- تأكد ان Whatsapp يعمل على الأيفون و قد سجلت الدخول عليه
2- اختر تبويب Backup & Restore
3- اختر Whatsapp backup & Restore
4- اختر Backup whatsapp
5- سيبدأ التطبيق بنسخ المحادثات و الملفات الخاصة بهم الى الكمبيوتر
6- الآن قم بتسحيل الدخول الى واتساب على هاتف الاندرويد
7- قم بفصل جهاز الايفون من الكمبيوتر و توصيل جهاز Android
8- قم بتفعيل خيار USB Debugging على هاتفك عن طريق الخطوات الآتية
- افتح اعدادات الجهاز و اتجه الى حول الهاتف About phone
- اضغط على Build number 7 مرات حتى تظهر لك رسالة you are now a developer
- اتجه الى Developer Options و فعل اختيار USB Debugging
9- على الكمبيوتر اختر Restore Whatsapp
10- حدد المحادثات التي تريد استعادتها
11- اضغط على Restore to Android
12- ستظهر لك على الهاتف تطلب منك السماح للكمبيوتر بالتعديل على الهاتف كالتالي قم بالموافقة
13- سيبدأ استعادة المحادثات الآن
14- ستظهر رسالة على الهاتف تطلب منك الإذن بعمل نسخ احتياطي لمحاداثات واتساب المسجلة على الهاتف
15- قم بالضغط على Backup my data
16- بعض قليل ستظهر رسالة تطلب منك السماح بإسترداد رسائل Whatsapp من جديد
17- قم بالضغط على Restore My data
18- انتظر انتهاء التحميل كله و ستجد رسائلك قد تم نقلها الى هاتف اندرويد الخاص بك.
عن طريق اختيار النقل المباشر
1- افتح التطبيق
2- اختر Social App transfer
3- اختر Whatsapp Transfer
4- قم بتوصيل الجهاز القديم بالكمبيوتر اولاً و سيظهر في الشكل التالي
5- قم بتوصيل الجهاز الجديد بالكمبيوتر بعد ذلك
6- اضغط على زر Transfer
تأكد ان
1- اعدادات USB Debugging مفعلة على الهاتف عن طريق الخطوات التالية
- افتح اعدادات الجهاز و اتجه الى حول الهاتف About phone
- اضغط على Build number 7 مرات حتى تظهر لك رسالة you are now a developer
- اتجه الى Developer Options و فعل اختيار USB Debugging
2- عندما توصل اي جهاز تأكد بانه مفتوح ولا توجد كلمة مرور لحمايته
3- تأكد من عمل نسخ احتياطي لمحادثاتك قبل اي شئ
المصدر الأصلي : عرفني