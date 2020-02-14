تعرف على تطبيق Hobbi الجديد من فيسبوك والمنافس لخدمة Pinterest

أطلقت شركة فيسبوك بصمت (هوبي) Hobbi، وهو تطبيق جديد للأجهزة المحمولة يبدو أنه يأتي لينافس شبكة (بنترست) Pinterest المتخصصة في نشر الصور.

وطور التطبيق – الذي ما يزال في المرحلة التجريبية – (فريق إن بي إي) NPE Team التابع لفيسبوك، وهو يتيح للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو المصممة لتوثيق المشاريع الشخصية والهوايات.

ومع أن تطبيق (هوبي) يبدو مُقلَّدًا من خدمة (بنترست)، إلا أنه يقدم مزايا تتعدى الاحتفاظ بالصور لاستخدامها لاحقًا في استلهام أفكار جديدة، إذ إنه صُمم لمساعدة أصحاب الهوايات تنظيم الصور الخاصة بمشاريعهم في مجموعات ذات موضوع معين، مثل: البستنة، والطبخ، والفن والأشغال اليدوية، وغير ذلك. كما يمتاز التطبيق بأنه يوفر إمكانية إنشاء مقاطع فيديو يمكن مشاركتها خارجيًا مع الأصدقاء بعد إنهاء المشاريع.

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ويمتاز تطبيق فيسبوك الجديد بالبساطة مع القليل من أدوات التحكم، وخيارات التحرير، مقارنةً بالتطبيقات الأخرى، مثل: إنستاجرام – المملوكة أيضًا لفيسبوك. واللافت أيضًا في إطلاق تطبيق (هوبي) أنه يأتي بعد نحو أسبوعين من إعلان شركة جوجل عن إطلاق (تانجي) Tangi، وهو تطبيق جديد للهواتف الذكية يتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة تركز على المحتوى الذي يُعرف باسم (افعلها بنفسك) DIY.

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يُشار إلى أن تطبيق (هوبي) هو رابع تطبيق تجريبي يطلقه (فريق إن بي إي)، الذي أطلق في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تطبيق الدردشة الموجه للمراهقين (بمب) Bump، وتطبيق الموسيقى الاجتماعي (أوكس) Aux. وكان أول تطبيق للفريق تطبيق تحرير الصور الهزلية (ويل) Whale الذي أُغلق في وقت سابق.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق (هوبي) متاح منذ الأمس على نظام (آي أو إس) فقط. ولا معلومات عن موعد طرحه لهواتف أندرويد.