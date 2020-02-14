رصد الهاتف OnePlus 8 في إختبارات الأداء مع المعالج Snapdragon 865

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل نحو شهر رصدنا الهاتف OnePlus 8 Pro والذي يحمل الإسم الرمزي OnePlus IN2023 في منصة إختبارات الأداء Geekbench. الآن، لقد تم رصد هاتف آخر يحمل الإسم الرمزي OnePlus IN2025 على نفس المنصة، وقد يكون هذا هو OnePlus 8.

في حالة إذا كان هذا الهاتف هو بالفعل OnePlus 8، فهذا يعني أنه سيضم بدوره المعالج الثماني النوى Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، كما أنه سيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل. في حين كشفت لنا منصة إختبارات الأداء أن هذا الهاتف يضم 8GB من الذاكرة العشوائية، فهذا لا يعني بأنه لن يكون هناك خيار 12GB.

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بغض النظر عن ذلك، فقد أكدت لنا شركة OnePlus بشكل غير مباشر في وقت سابق من هذا العام أن هواتفها الرائدة القادمة ستضم شاشات OLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ولكن نحن نتوقع أن يكون معدل التحديث المرتفع هذا حصريًا للهاتف OnePlus 8 Pro، بينما سيتم تقليص معدل التحديث إلى 90Hz في شاشة الهاتف OnePlus 8 العادي. عمومًا، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن كلا الهاتفين في أواخر شهر مارس أو في شهر أبريل.