طرازات 4G من هواتف Galaxy S20 Series ستُعرض للبيع في بعض الأسواق

فاطمة أيت طالب - دبي - على عكس سلسلة هواتف Galaxy S10 Series التي تم إصدارها في العام الماضي، فقد قررت شركة سامسونج دعم تكنولوجيا 5G في جميع طرازات Galaxy S20 Series هذا العام. لا شك أن هذه أخبار جيدة لأولئك الذين يتطلعون لإستخدام تكنولوجيا 5G، ولكن في الوقت نفسه، لا تزال شبكات الجيل الخامس 5G غير متاحة في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

بالنسبة لتلك البلدان والأسواق التي لم يتم إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G فيها بعد، فيبدو أن شركة سامسونج ستعرض فعليًا طرازات 4G فقط من سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في هذه الأسواق. حتى الآن، تشمل هذه الأسواق المملكة المتحدة وأوروبا والهند، على سبيل المثال لا الحصر. بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة، يبدو أن سامسونج ستعرض فقط طرازات 5G من سلسلة هواتف Galaxy S20 Series للبيع، على الرغم من أننا نفترض أن هذا ليس بالأمر السيء بالضرورة.

بغض النظر عن الفرق في 4G و 5G، فسوف تكون هذه الطرازات متطابقة من حيث العتاد والأداء. أيضًا، إذا كنت تأمل في أن تكون طرازات 4G أرخص، فيبدو أن هذا ليس هو الحال. هذا يعني أنه إذا كنت تملك خيار شراء طراز يدعم تكنولوجيا 5G، فربما ينبغي عليك القيام بذلك.

على الأقل بمجرد طرح شبكات الجيل الخامس 5G في منطقتك، ستتمكن من الإستفادة من السرعات الكبيرة التي توفرها هذه الشبكة بدلاً من أن تكون عالقًا مع أحد طرازات 4G، وتضطر لشراء هاتف 5G جديد في المستقبل.