سامسونج تبيع عدد محدود من وحدات Galaxy Z Flip قبيل الإطلاق الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج ببيع عدد محدود من هواتف Galaxy Z Flip في متاجر Digital Plaza يوم أمس بالعاصمة الكورية الجنوبية، سيول مع العلم بأنه من المفترض أن تبدأ شركة سامسونج بشحن الطلبات المسبقة للعملاء حتى اليوم. كانت هناك 900 وحدة متوفرة فقط، ولكن تم بيعها جميعًا قبل نهاية اليوم، على الرغم من السعر المرتفع نسبيًا البالغ 1.65 مليون وون كوري.

بدأت عملية البيع في الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي من يوم أمس. كانت النسخة الأرجوانية أول من ينفد، فهي نفدت في حوالي الساعة 16:00. ظلت النسخة السوداء متوفرة إلى غاية الساعة 18:00 تقريبًا، وهذا ما يُظهر بأن النسخة الأرجوانية تحظى بشعبية أكبر من النسخة السوداء.

لاحظ أنه في البداية سيتم إنتاج النسخة الأرجوانية بأرقام أقل، لذلك قد تضطر إلى الإنتظار لفترة أطول قليلاً أثناء الطلب عبر الهاتف. ستكون هناك نسخة ذهبية أيضًا، ولكن هذه النسخة غير متاحة بعد.

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للتذكير، الهاتف Galaxy Z Flip الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD محمية بطبقة Ultra Thin Glass، ومعالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل كذلك للكاميرا الواسعة الزاوية.

الهاتف Galaxy Z Flip يضم كذلك هيكل مصنوع من الألومنيوم، وبطارية بسعة 3300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W والشحن اللاسلكي بقوة 9W، فضلا عن شاشة خارجية من نوع Super AMOLED بحجم 1.1 إنش وبدقة 300×116 بكسل. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، ويضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب.