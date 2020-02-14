أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من موجة سيئة جديدة.. وتعلن تفاصيل طقس السبت (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة عدم استقرار جديدة من السبت وحتى الأربعاء، يتخللها انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار.

موجة سيئة جديدة

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اعتبارا من السبت 15 فبراير، حيث تسقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

وأضافت الأرصاد، أنه اعتبارا من الأحد تزيد كمية الأمطار لتكون من متوسطة الشدة لغزيرة وتمتد إلى مناطق من سيناء ومدن القناة، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء.

وأكدت الهيئة أنه سيصاحب ذلك انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 ل 4 درجات لتعود لأقل من معدلاتها الطبيعية، كما تنشط الرياح يوم الأحد على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الاحمر والمتوسط.

وعن القاهرة الكبرى فيتوقع خلال هذه الفترة، اعتبارا من الأحد أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات وتسقط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة ويستمر ذلك حتى الأربعاء المقبل وتنشط الرياح يوم الأحد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

وناشدت هيئة الأرصاد الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

تفاصيل طقس السبت

وفي سياق متصل، توقعت هيئة الأرصاد، أن يشهد السبت، طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على الوجه البحري، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة والرياح نشطة.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبوره صباحا والرياح معتدلة ، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة".

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من مترين إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، السبت، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 10

أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13