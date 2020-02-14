تقرير جديد يُلمح إلى إمكانية قدوم سماعات AirPods Pro Lite من آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل في أواخر العام الماضي بإطلاق سماعات الأذن اللاسلكية AirPods Pro، وهي سماعات الأذن اللاسلكية الأحدث من شركة آبل والتي تمتاز بتصميم جديد وبميزات جديدة تشمل صوت أفضل وتقنية إلغاء الضوضاء. الآن وفقا لتقرير جديد صادر عن موقع DigiTimes ، فيبدو أن شركة آبل تعمل على سماعات جديدة للأذن ستحمل على الأرجح إسم AirPods Pro Lite.
لسوء الحظ، بصرف النظر عن الإبلاغ عن وجود هذه السماعات، فلا يُعرف الكثير عنها. ومع ذلك، عمومًا يشير مصطلح ” Lite ” إلى أن هذه السماعات القادمة ستكون أرخص، ولكن كما أوضح موقع MacRumors، فإن فرق السعر بين سماعات AirPods الحالية التي تأتي مع العلبة التي تدعم الشحن اللاسلكي وسماعات AirPods Pro هو 50 دولارًا فقط، وبالتالي فمن غير الواضح ما هو المكان الذي يمكن أن تتواجد فيه سماعات AirPods Pro في التشكيلة.
كانت هناك بعض الشائعات التي تفيد بأن شركة آبل قد تُعلن عن إصدار جديد من سماعات AirPods هذا العام، لذا فمن المحتمل أن تكون AirPods Pro Lite هي هذه السماعات. ومع ذلك، ينبغي علينا أن نشير إلى أن موقع DigiTimes لا يملك السجل الأفضل عندما يتعلق الأمر بشائعات آبل، لذلك من الأفضل التعامل مع هذا التقرير الجديد بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن.
يُشاع أيضًا أن شركة آبل ستستضيف حدثًا في شهر مارس حيث يمكن للشركة الإعلان عن منتجات جديدة مثل iPhone 9، لذلك هناك إحتمال أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول سماعات AirPods Pro Lite في هذا الحدث.
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