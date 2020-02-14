«تسببت في تأسيس هيئة التصنيف العمري».. ما لا تعرفونه عن Mortal Kombat.. أكثر الألعاب وحشية ودموية في التاريخ

بمجرد الحديث عن ألعاب الفيديو القتالية، فلابد من ذكر لعبة "مورتال كومبات Mortal Kombat" والتي تعد من أكثر الألعاب وحشيّة ودموية في التاريخ، نظراً لأجواءها المظلمة والغامضة .

في سنوات، تحولت اللعبة إلى ظاهرة كبيرة تمكنت من الاستيلاء على عقول وقلوب الجماهير، لترتفع أسهمها إلى أن تناولتها النشرات الإخبارية والوسائل الإعلامية بسبب أصوات الاستغاثة التي أصدرها الآباء والنقّاد في تسعينات القرن الماضي.

واشتهرت اللعبة بـ "شعار التنين" الذي ليكون رمزاً لأهم الألعاب القتالية في التاريخ، حيث تميزت بالمشاهد الدموية العنيفة والتي أثارت الجدل للعديد من السنوات.

وتعد مورتال كومبات أحد أهم ألعاب الفيديو على الإطلاق والتي نجحت تمكنت من تغيير مفهوم ألعاب القتال وإحداث ثورة حقيقية بها.

وهنا نستعرض لكم أبرز ما لا تعرفونه عن اللعبة القتالية الأشهر في العالم Mortal Kombat

1- الجزء الأول من اللعبة، الذي تم إصداره عام 1992، تم تطويره من قبل فريق مكون من 4 أشخاص، بحسب ما ذكر المنتج المشارك في تطويرها إد بوون في تصريحات صحفية.

2- قال إد بون إن اللعبة كان من المفترض أن تكون لعبة لفيلم "يونيفرسال سولدار"، والذي طرح عام 1992، ومن بطولة النجم الشهير جون كلود فان دام، إلا أنه وبسبب جدول الممثل المزدحم ليتم إلغاء الفكرة وتطوير فكرة مورتال كومبات.

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3- تم تطوير اللعبة في غضون 8 أشهر، وفي الستة أشهر الأولى لم يكن للعبة إسم، حيث طرح المطورين للعبة عدة أسماء مثل: DEATHBLOW - DRAGON ATTACK - KUMITE - FATALITY .

4- أحد الأسماء المقترحة كان إسم KOMBAT وكان مكتوباً بالخطأ، حيث تبدأ بحرف الـ K بدلاً من الـ C ، ليقترح أحد مصممي اللعبة، ويدعى ستيف ريتشي، بتسمية اللعبة MORTAL KOMBAT.

5- مظهر وحركات أحد شخصيات اللعبة ويدعى "رايدن" مأخوذة من فيلم BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA، أما شخصية "جوني كيدج" فمأخوذة عن الممثل الرياضي "فان دام" .

6- عندما تم تجربة اللعبة على أجهزة الفيديو القديمة RK، توقع مطورو اللعبة أن يكتشف أحد المستخدمين حركات الـ FATALITY ، وهو ما حدث بالفعل من قبل صبي يبلغ من العمر 12 عاماً.

7- تسببت اللعبة في تأسيس هيئة التصنيف العمري بسبب حركة إحدى شخصياتها ويدعى "سب زيرو"، والذي كان مشهوراً بإقتلاع الرأس والعمود الفقري.

8- بالرغم من شعبيتها الكبيرة، إلا أن حركات الـ FATALITY العنيفة تعرضت لانتقادات حادة من قبل الآباء وعدد من السياسيين، حيث اعتبروا أن اللعبة تشجع على القتل بطريقة وحشية، ليقرر بعدها فريق عمل اللعبة بتطوير حركتين جديدتين FRIENDSHIPk ، وهي تقدوم بإعطاء الفائز إما بالرقص أو إعطاء الخصم هدية.

أما الحركة الثانية تدعى Babalitie، حيث يقوم الفائز بتحويل الخصم إلى طفل بدلاً من قتله.