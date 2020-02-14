«أوبر» تختبر طريقة جديدة لطلب سياراتها «بدون إنترنت»

ذكرت وسائل إعلامية أن شركة "أوبر" تختبر طريقة جديدة لطلب سياراتها عبر تطبيقها بدون الحاجة إلى الانترنت.

وأفاد موقع "إنجادجيت" المختص بالشان التقني بأن"أوبر" ستبدأ في اختبار خاصية جديدة لطلب السيارات عن طريق مكالمة هاتفية، لن تحتاج إلى فتح التطبيق أو إلى وجود إنترنت، كما أنها لن تحتاج أيضاً إلى وجود هاتف ذكي.

وتسعى أوبر لتغطية نطاق أكبر من المستخدمين، الذين قد يحتاجون إلى سيارات في أوقات نفذت فيه بطاريات هواتفهم أو لا توجد خدمات إنترنت بالقرب منهم.

وأشار الموقع إلى أنه من المقرر أن تبدأ خدمة "أوبر" في اختبار تلك الخاصية الجديدة في ولاية أريزونا الأمريكية.

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ومن خلال تلك الطريقة، تحاول أوبر إعادة الطريقة الأمريكية القديمة لطلب سيارات الأجرة، التي كانت متبعة قبل عام 2009، من أجل خدمة قطاع أكبر من المستخدمين.

وأضاف الموقع أن تلك الخدمة سيتم دعمها بميزات ذكية جديدة، بحيث تسمح للشخص بربط تلك الرحلة على حسابه لمتابعته في حال عودة هاتفه إلى العمل أو عودة خدمات الإنترنت إليه.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن "أوبر" قالت إن الطريقة الجديدة ستخدم بشكل خاص "كبار السن"، الذين لا يجيدون التعامل مع تطبيقات الإنترنت الجديدة.

ولا تفرض "أوبر" أي رسوم إضافية على الخدمة الجديدة، بخلاف مصاريف الاتصال المعتادة، كما تتيح إمكانية الاختيار ما بين فئات السيارات المختلفة.