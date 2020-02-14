كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تحمي خصوصيتك على متصفح Safari الخاص بأجهزة ماك

إذا كنت من مستخدمي كمبيوتر Mac، فلا بد من وجود متصفح Safari لديك لإنه المتصفح الافتراضي لنظام التشغيل macOS، ومثل المتصفحات الرئيسية الأخرى تم تزويد Safari بعدد من الإجراءات الوقائية لتعزيز خصوصية المستخدم.

يعد التتبع تهديداً كبيراً للخصوصية عبر الإنترنت، وهناك العديد من الطرق المختلفة لتتبع المستخدمين، بدءاً من ملفات تعريف ارتباط الطرف الأول (تُستخدم عادةً لتخزين تفضيلاتك) إلى ملفات تعريف ارتباط التتبع الخاصة بالجهات الخارجية (التي تجمع معلومات حول نشاطك عبر الإنترنت).

فيما يلي الطريقة المثلى لضبط إعداداتك على متصفح Safari، وكذلك كيفية حذف ملفات تعريف الارتباط بنفسك، بحسب موقع ذا فيرج:

يستخدم Safari ميزة تدعى “التتبع الذكي للتتبع” التي تستخدم طريقة آلية لتحديد مواقع الويب التي يمكنها تتبعك عبر الإنترنت. سيقوم المتصفح بحظر وحذف متتبعات الجهات الخارجية من المواقع التي لم تقم بزيارتها خلال آخر 30 يوماً. إذا كانت تأتي من مواقع تزورها بشكل متكرر، فسيسمح لها متصفح Safari بالعمل كملفات تعريف ارتباط لجهة خارجية لمدة 24 ساعة. بعد ذلك، يتم حظرها بحيث يتعذر عليها تتبعك عبر الويب.

هذه الميزة تكون قيد التشغيل افتراضياً، ولكن يمكنك إيقاف تشغيلها بالطريقة التالية:

انتقل إلى “Safari”> “التفضيلات”> “الخصوصية”

ألغ تحديد المربع بجوار “منع التتبع عبر المواقع”

إذا كنت ترغب في حظر ملفات تعريف الارتباط، فحدد المربع بجوار “حظر جميع ملفات تعريف الارتباط”.

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تنظيف ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك

لسوء الحظ ، يعد Safari أحد المتصفحات القليلة التي لن تحذف ملفات تعريف الارتباط تلقائياً عند الخروج منه، لذا يجب عليك القيام بذلك يدوياً، على النحو التالي:

انتقل إلى “Safari”> “التفضيلات”> “الخصوصية”

انقر على “إدارة بيانات الموقع”

سترى قائمة بالمواقع التي تخزّن ملفات تعريف الارتباط والمتتبعات على متصفحك. انقر فوق أحد المواقع ثم حدد الزر “إزالة” في الركن الأيسر السفلي من النافذة لحذف جميع ملفات تعريف الارتباط والمتتبعات من هذا الموقع.

يمكنك أيضاً النقر فوق “إزالة الكل” في أسفل الصفحة لحذف جميع ملفات تعريف الارتباط والبيانات من جميع المواقع في وقت واحد. (ستتلقى رسالة تحذير أولاً؛ انقر فوق “إزالة الآن” للمتابعة)

يمكنك حذف سجل التصفح الخاص بك بالانتقال إلى سافاري ومن ثم “التفضيلات” ومن ثم “عام” والبحث عن قائمة “إزالة التاريخ” المنسدلة. لا يمكنك حذف السجل عند الخروج، ولكن يمكنك إزالته بعد يوم (أو أسبوع أو شهر أو عدة فترات زمنية أخرى).

أما بالنسبة لتقييد الإعلانات، لا يقوم Safari بمنع الإعلانات من تلقاء نفسه، ولكن يمكنك إضافة تطبيقات مانعة للإعلانات على المتصفح.