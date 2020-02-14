- 1/2
- 2/2
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الفترة من السبت 15 فبراير وحتى الأربعاء 19 فبراير الجاري، ,وحذرت من موجة طقس سيء تبدأ السبت.
وصرحت "هيئة الأرصاد" في بيان لها:
، سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، واعتبارا من يوم الأحد 16 فبراير تزيد كمياتها لتكون من متوسطة الشدة إلى غزيرة وتمتد إلى مناطق من سيناء ومدن القناة، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء 19 فبراير.
ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 3 – 4 درجات مئوية لتعود أقل من المعدلات الطبيعية
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تحذر من موجة طقس سيء السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.