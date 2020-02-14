"الأرصاد" تحذر من موجة طقس سيء السبت

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الفترة من السبت 15 فبراير وحتى الأربعاء 19 فبراير الجاري، ,وحذرت من موجة طقس سيء تبدأ السبت.

وصرحت "هيئة الأرصاد" في بيان لها:

، سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، واعتبارا من يوم الأحد 16 فبراير تزيد كمياتها لتكون من متوسطة الشدة إلى غزيرة وتمتد إلى مناطق من سيناء ومدن القناة، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء 19 فبراير.

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ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 3 – 4 درجات مئوية لتعود أقل من المعدلات الطبيعية