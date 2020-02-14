إنتهز فرصة الترقية إلى ويندوز 10 بسعر مخفض

إنتهى عصر ويندوز 7 ولهذا يمكنك الترقية إلى ويندوز 10 بسعر مخفض الآن مع كود خصم إضافي يصل إلى 20% من خلال موقع G2Deal المشهور عالمياً والذي يقدم نسخ موثوق منها وبأسعار مناسبة للغاية وليست نسخ معاد تفعيلها أو تفعيلها سابقاً في إحدى الشركات على عكس Ebay كمثال.

تأتي تخفيضات ويندوز 10 هذه ضمن حملة Super Summer Sale التي يقدمها الموقع على جميع منتجات مايكروسوفت الأصلية والأكواد الخاصة بها، هذا يعني أن التخفيضات تشمل أيضاً مجموعة برمجيات أوفيس بنسخة 2016 و 2019 وأيضاً تفعيل نسخ ويندوز المختلفة على أكثر من جهاز واحد بنفس Serial Number.

بالطبع عندما تقارن هذه الأسعار بأسعار مايكروسوفت الرسمية الخاصة بالمنتجات ستجد أن التخفيض يصل إلى أكثر من 90% من السعر الأصلي وأكثر من 20% من السعر المعروض به مسبقاً على الموقع.

ماهو موقع G2DEAL ؟

موقع G2DEAL هو منصة بيع إلكترونية مخصصة لبيع الـ Serial Numbers للمنتجات الرقمية بشرط أن تكون الأكواد رسمية وأصلية ومعتمدة من قبل الشركة وهذا يتضمن مجموعة برمجيات ويندوز 10 بكافة نسخها بالإضافة إلى برمجيات أوفيس وألعاب Xbox One وألعاب الكومبيوتر وبرامج AntiVirus أيضاً والمزيد من الإختيارات الأخرى.

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من خلال هذه المقالة سنقدم لكم بعض التخفيضات التي إخترانها خصيصاً مع كود خاص بموقعنا في نهاية المقالة لتحصل على تخفيض مميز وخاص للغاية.

تخفيضات ويندوز 10 والمنتجات الأخرى :

إليكم مجموعة من أهم التخفيضات التي قمنا بإختيارها سابقاً من موقع G2DEAL المعتمدة والموثوق من جميع الأكواد المباعة من داخله :

كود خصم :

يقدم لكم الكود التالي خصم بقيمة 20% إضافية على الخصم الموجود بالفعل على الموقع والعروض الموجودة بالفعل، تذكروا أن كود الخصم هذا يخص موقعكم عرفني.كوم

كود الخصم : AR20

لا تقلق من إستخدام الموقع أو إضافة بطاقتك الإئتمانية إلى الموقع فالموقع يقدم حماية خاصة معتمدة من شركات Master Card و SSL و UCredit Pro للحفاظ على سرية بياناتك البنكية والبيانات التي ستستخدمها في شراء المنتجات.

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