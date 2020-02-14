كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “وتسآب” يحقق أكثر من 2 مليار مستخدم شهريا
متابعة-سنيار: أعلن “فيسبوك” يوم الأربعاء أن عدد مستخدمي تطبيق وتسآب يبلغ ملياري مستخدم شهريا.
WhatsApp هي الخدمة الثانية المملوكة لشركة Facebook والتي تصل إلى 2 مليار مستخدم.
فقد اجتاز Facebook 2 مليار مستخدم شهريا في عام 2017، ولكن نموه تباطأ منذ ذلك الحين وسط فضائح الخصوصية وزيادة التدقيق من المسؤولين في جميع أنحاء العالم.
في الآونة الأخيرة، أكدت الشركة بدلا من ذلك على مقاييس “مجموعة التطبيقات”، والتي تشمل Facebook و WhatsApp و Messenger و Instagram.
لكن نمو WhatsApp ظل قويا رغم تباطؤ Facebook، حيث أن تطبيق المراسلة هو تطبيق الرسائل النصية الرئيسي المستخدم في معظم أنحاء العالم، كما أنه من بين الأكثر تنزيلًا.
غادر مؤسسو التطبيق، جان كوم وبريان أكتون، Facebook منذ ما يقرب من عامين وسط تقارير تفيد بأن المديرين التنفيذيين الواعيين للخصوصية قد اشتبكوا مع قيادة Facebook بشأن الخطط المقترحة لتقديم الإعلانات إلى WhatsApp.
وفي بيان بمناسبة بلوغ التطبيق 2 مليار مستخدم، أكد Facebook استخدام WhatsApp للتشفير.
وكتبت الشركة: “التشفير القوي هو ضرورة في الحياة الحديثة، ولن نساوم على الأمن لأن ذلك سيجعل الناس أقل أمانا”.
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