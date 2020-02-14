كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| مقارنة بين “Samsung Galaxy S20” و “iPhone 11 Pro”

متابعة-سنيار: في يوم الثلاثاء، كشفت شركة سامسونج النقاب عن مجموعة جديدة من هواتف Galaxy الذكية، وقد وضعت الشركة بالفعل توقعات عالية من خلال القفز من S10 مباشرة إلى S20.

فيما يلي مقارنة سريعة بينه وبين أقرب منافسيه “iPhone 11 Pro”:

التصميم

بسمك 7.9 ملم، يعد جهاز Galaxy S20 أرق قليلا من جهاز iPhone 11 Pro الذي يبلغ سمكه 8.1 ملم، لكن هاتف أبل يتغلب على Samsung في خيارات الألوان: يأتي S20 بثلاثة ألوان فقط وهي الرمادي والأزرق السحابي والوردي، بينما يتوفر iPhone 11 Pro بأربعة ألوان.

Galaxy S20

سمك: 7.9 مم

الألوان: الرمادي، الأزرق السحابي والوردي.

iPhone 11 Pro

سمك: 8.1 ملم

الألوان: الذهبي والرمادي، والفضي والأخضر.

شاشة العرض

شاشة S20 بحجم 6.2 بوصة أكبر من شاشة iPhone 11 Pro بحجم 5.8 بوصة، حيث تتميز بدقة أعلى من نظيرتها في Appleن هذا يعني أنه يمكنك توقع عرض أكثر وضوحا وتفصيلا من S20 مقارنة بـ iPhone 11 Pro.

Galaxy S20

6.2 بوصة

3200 × 1440 بكسل

563 نقطة في البوصة

iPhone 11 Pro

5.8 بوصة

2،436 × 1،125 بكسل

458 نقطة في البوصة

الكاميرات الخلفية

يحتوي كل من S20 و iPhone 11 Pro على إعدادات ثلاثية الكاميرا خلفية تتميز بعدسات عريضة واسعة الزاوية وعدسة تليفوتوغرافي، لكن كاميرا S20 المقربة تعمل على تشغيل 11 Pro في قسم الميجابكسل، حيث تأتي بسرعة 64 ميجابكسل، وتتميز الكاميرا الواسعة بفتحة أفضل قليلاً من جهاز iPhone، مما يعني أنه يمكن أن يحصل على مزيد من الإضاءة، كما أن إمكانيات تكبير / تصغير S20 (حتى 30X) تتجاوز نظيرتها في Apple.

Galaxy S20

كاميرا فائقة الاتساع: 12 ميجابيكسل، f / 2.2

كاميرا بزاوية عريضة: 12 ميجابيكسل، f / 1.8

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كاميرا مقربة: 64 ميجابيكسل، f / 2.0

التكبير البصري: 3X

التقريب رقمي: 30X

iPhone 11 Pro

كاميرا فائقة الاتساع: فتحة بدقة 12 ميجابكسل، فتحة f / 2.4

كاميرا بزاوية عريضة: فتحة 12 ميجابكسل، فتحة f / 1.8

كاميرا مقربة: فتحة 12 ميجابيكسل، فتحة f / 2.0

التكبير البصري: 2X

التقريب رقمي: 10X

الشبكة والاتصال

5G هو الشيء الجديد في الهواتف المحمولة، وتتفوق Samsung قليلا على أبل في هذه النقطة، حيث يدعم الطراز S20 النطاق الفرعي 5G منخفض النطاق / المتوسط ​، في حين أن iPhone 11 Pro لا يتميز باتصال 5G على الإطلاق. ولكن نظرا لأن تطبيق 5G متوفر حاليا في عدد قليل من المدن فقط، فإن ذلك لا يمثل ميزة تنافسية في الوقت الحالي.

Galaxy S20

Sub-6 5G

iPhone 11 Pro

LTE

السعر

يتمتع الهاتفان بالأساس بنفس سعر البدء: 999 دولار، ومع ذلك يوفر S20 مساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت كقاعدة بهذا السعر، بينما، مع iPhone 11 Pro، تحصل فقط على 64 جيجابايت، ويمكنك بالطبع ترقية وحدة تخزين iPhone، لكن ذلك سيكلفك أكثر.

Galaxy S20

128 جيجابايت: 999 دولار

iPhone 11 Pro

64 جيجابايت: 999 دولار

256 جيجابايت: 1،149 دولار

512 جيجابايت: 1،349 دولار.