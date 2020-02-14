تسريب جديد يستعرض لنا تصميم الهاتف Xperia 9 القادم من Sony

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتفين الرائدين Xperia 1.1 و Xperia 5 Plus، فقد تردد كذلك في الفترة الماضية أن شركة Sony تستعد للكشف عن هاتف ذكي آخر من الفئة المتوسطة يُدعى Xperia 9. المعلومات المتوفرة لدينا حول المواصفات التقنية لهذا الهاتف لا تزال شحيحة في الوقت الراهن، ولكن نحن هنا الآن مع تسريب جديد يكشف لنا على الأرجح عن تصميم هذا الهاتف.

في الواقع، لقد تم اليوم تسريب صورة رسمية على شبكة الإنترنت يُقال بأنها للهاتف Xperia 9. وكما تلاحظون، فالهاتف المعروض في هذه الصورة يضم شاشة طويلة تمتاز بإطار عريض جدًا في الجزء العلوي، فضلا عن إطار نحيف نسبيًا في الجزء السفلي، بينما يمتاز الجانبين الأيمن والأيسر من الشاشة بإنحناء طفيف.

كما سبق وأشرنا، نحن لا نعلم الكثير عن الهاتف Xperia 9، ولكن هذا الهاتف سيضم على الأرجح المعالج Snapdragon 765. الإسم نفسه مشكوك فيه للغاية، على الرغم من وجود فجوة بين Xperia 10 و Xperia 10 Plus و Xperia 8. لذلك، سيكون من الأفضل لو تم التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.