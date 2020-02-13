تكنولوجيا: إطلاق صاروخ فيجا الأول.. فى مثل هذا اليوم فى الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في ذات اليوم الموافق 13 فبراير من عام 2012، أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية صاروخ فيجا الجديد في رحلته الأولى، حيث كانت المرة الأولى التى أطلق فيها صاروخ فيجا وعليه تسعة أقمار صناعية صغيرة في مدار الأرض، وقد انطلق في الصباح الباكر من مركز جيانا الفضائي، وعلى الرغم من بعض الظروف الجوية السيئة التي كادت أن تعطل عملية الإطلاق، قال مراقبو الرحلة إن صاروخ فيجا لديه "رحلة مثالية".
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، استغرق هذا الصاروخ الجديد ما يقرب من 9 سنوات للبناء وتكلف ما يقرب من مليار دولار، وكان يبلغ طوله حوالي 100 قدم (30.4 متر)، ويستخدم مزيجًا من الوقود الصلب والسائل.
كما أن شركة أريان سبيس توضح أن الصاروخ فيجا مصمم للمهمات إلى المدار قطبي ومدار متزامن مع الشمس، وتمكن الصاروخ في أحد رحلاته من وضع القمر الاصطناعى لاريا البالغ وزنه 386 كجم في مداره على ارتفاع 1450 كلم مع زاوية ميل قدرها 69,5 درجة.
ويعد فيجا من نوع الصواريخ ذات الهيكل الواحد مع ثلاث مراحل، وعلى الرغم من أن أول رحلة له كانت في 2013 إلا أنه بدأ تطويره منذ عام 1998، وصُمم الصاروخ فيجا ليحمل أقمار إصطناعية صغيرة للأغراض العلمية ومراقبة الأرض ولمهمات المدار أرضي و المدار القطبي المنخفضة.
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