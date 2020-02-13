تكنولوجيا: Realme تؤكد على الإعلان عن هاتف Realme X50 Pro 5G في 23 من فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Realme على خططها للإعلان الرسمي عن هاتف Realme X50 Pro 5G يوم 23 من فبراير، على أن يتم عقد المؤتمر على شبكة الإنترنت.

دفع إلغاء فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي للعام 2020 العديد من الشركات إلى تغيير خططها للكشف عن الإصدارات الجديدة من الأجهزة والمنتجات، إلا أن شركة Realme نشرت بيان صحفي مؤخراً أكدت من خلاله على الإستمرار في خططها لإطلاق هاتف Realme X50 Pro 5G.

قررت شركة سوني مؤخراً عقد مؤتمرها على شبكة الإنترنت للإعلان عن الإصدار الجديد من هواتفها الذكية، وذلك نتيجة لإلغاء مشاركتها في معرض برشلونة ومن ثم إلغاء المعرض بشكل نهائي.

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ولا يختلف الحال مع شركة Realme التي قررت عقد مؤتمرها أيضاً على شبكة الإنترنت للإعلان عن هاتف Realme X50 Pro 5G يوم 23 من فبراير، حيث قامت الشركة بتغيير خططها السابقة للإعلان عن الهاتف في البداية خلال فعاليات MWC 2020 في برشلونة، ومن ثم الإعلان عن الهاتف للأسواق العالمية في مدريد في 24 من فبراير، إلا أن إنتشار فيروس كورونا أدى إلى تغيير خطط الشركة حرصاً على سلامة موظفيها.

يذكر أن هاتف Realme X50 Pro هو إصدار علامة Realme التجارية الأول من الهواتف المميزة بتقنية 5G، والذي يأتي بمعالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية بمعايير LPDDR5، وسعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت بمعايير UFS 3.0، كما يدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 6.

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