إشاعة جديدة تقترح قدوم Xperia 1.1 مع أربع كاميرات، وسيصور الفيديوهات بدقة 8K HDR

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما كان من المقرر في الأصل أن تُعلن شركة Sony عن هواتفها الذكية الجديدة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 الذي تم إلغاؤه مؤخرًا بسبب المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، فبالكاد نعرف شيئًا عن هذه الهواتف. نتوقع أن تقوم شركة Sony بالكشف عن هاتف جديد يُدعى Xperia 5 Plus سينتمي إلى الفئة المتوسطة، فضلا عن هاتف آخر رائد يُدعى Xperia 1.1.

ووفقا لتسريبات جديدة من Zachbucks، فمن الممكن أن يحصل الهاتف Xperia 1.1 على نفس الكاميرات الموجودة في الهاتف +Galaxy S20، فهو الآخر سيضم كاميرا أساسية بدقة 12 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8، وكاميرا مقربة هجينة بدقة 64 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، فضلا عن كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2، وكاميرا رابعة لإستشعار معلومات العمق من نوع Time Of Flight. يستمر التسريب في الإدعاء بأنه سيتم تصنيع مستشعرين إلى ثلاث مستشعرات من هذه المستشعرات الأربعة من قبل شركة سامسونج، وليس من قبل شركة Sony.

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وأخيرًا، سيكون الهاتف Xperia 1.1 قادرًا على تصوير فيديوهات 8K HDR على عكس هواتف Galaxy S20 التي تستطيع تصوير فيديوهات 8K. وبطبيعة الحال، هذه مجرد شائعات في الوقت الراهن، وبالتالي فسيكون من الأفضل للجميع التعامل معها بأقل قدر من الحماسة حتى تتضح الأمور أكثر.