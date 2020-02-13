الهاتف Galaxy A50s يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج في الأونة الأخيرة بإطلاق الهاتفين Galaxy A51 و Galaxy A71، ولكن هذا لم يُنسي الشركة في هواتفها القديمة. في الواقع، لقد بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث Adroid 10 الرسمي والمستقر للهاتف Galaxy A50s الذي أطلقته في العام الماضي.

تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتف Galaxy A50s يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في إصدارها الجديد من الأندرويد، ويجلب معه كذلك واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية الأحدث من شركة جوجل. وبالنسبة لمن يتساءل عن حجم هذا التحديث، فهو يتخطى 1 جيجابايت.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.